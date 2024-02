O imbróglio da segurança no Rio

888

"É evidente que a violência vivida pela população do RJ cresce porque possui uma hierarquia e conivência com setores do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e policiais do estado. Seu histórico comprova isso. Situação complexa porque a responsabilidade pela segurança compete ao estado. O governo federal tem limitações constitucionais. Intervenção já tentada não dá certo. Não se trata de mais ou menos policiamento ou solução mágica, mas de combater interesses escusos dentro da máquina pública estadual. A máquina pública que decide é eleita, portanto, o voto é fundamental, mas incerto devido ao domínio de 75% do território pela milícia. Outra solução é a inteligência, investigação secreta a partir das comunidades e da máquina pública, mas como executar se vai ser comandada por possíveis atingidos pelos crimes?"





Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro