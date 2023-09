Leitor exalta a nova identidade do Estado de Minas

888

Geraldo Maia Belo Horizonte

"Excelente a nova identidade visual do EM. Muitos já elogiaram, mas esperei para comentar, por causa do caderno Pensar (o meu favorito). Confesso que eu achei que quando o EM anunciou a mudança gráfica, iam simplesmente adaptar o jornal ao formato tabloide. Mas foi mais do que isso. O novo formato e todas essas mudanças gráficas e editoriais – muito boa a reportagem sobre a primeira dama Janja e seu visual, por exemplo – fizeram do jornal um dos mais bonitos jornais impressos do país. Nada a dever aos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Parabéns. Leitor assíduo (de bancas)."