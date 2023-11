Motorista que baleou o cantor Eduardo Falcão fugiu do local

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor piauiense Eduardo Falcão, 22, foi atingido por um disparo de arma de fogo, na noite deste sábado (18), na avenida João XXVIII, na cidade de Teresina, no Piauí.

O artista contou que estava pilotando uma moto quando foi surpreendido por um carro que quase causou um acidente, segundo publicação no Instagram. Após buzinar para o motorista, ele foi baleado na região da coxa.

"Deus abençoe geral, quem mandou mensagem positiva. Apesar do susto, estou bem, em casa. Tudo que eu queria era minha casa. Levei um tiro na perna, ele atravessou, mas a graças a Deus, não ficou alojada nenhuma bala, nem pegou em osso ou artéria. Foi só um machucado mesmo. Entrou um carro do nada na avenida e eu desviei para o outro lado. Quase ia batendo. Eu buzinei e, quando fui para o acostamento, esse cara baixou o vidro do lado dele e, de onde ele estava, atirou", disse o cantor.

O artista relatou que ficou em choque com o ocorrido. "Na hora, eu não estava acreditando que isso estava acontecendo comigo. Não sou bandido, não sou fichado, não faço mal para ninguém, não sou uma pessoa ruim. Não sei porque teve esse acontecimento, mas que bom que nada de ruim aconteceu."

Após ser baleado, a vítima detalhou que recebeu ajuda de um parente de um amigo e, posteriormente, foi levado para o Hospital de Urgência de Teresina pelo SAMU.

"Era muita dor, muito sangue. Pedi socorro, me deitei porque a minha vista estava escurecendo e chegou uma mulher perguntando onde eu morava. Quando olhei para essa mulher, era avó do meu amigo e por sorte ela tava com uma amiga que era enfermeira, que fez um torniquete em mim", disse Eduardo.

A Polícia Militar do Piauí foi acionada, mas, segundo Eduardo, o motorista fugiu do local. Agora, o cantor terá de ficar em repouso até a recuperação total da ferida causada pela bala. "São 3 semanas sem trabalhar de repouso. Vai me atrasar um pouco, mas o importante que estou bem... Foi um livramento, mais uma vez", disse o artista.

A polícia afirmou que foi acionada às 19h40 para atendimento de disparo de arma de fogo com vítima lesionada na avenida João XXIII. A PM diz que o cantor relatou que se envolveu em uma discussão de trânsito com três indivíduos, que trafegavam em um veículo. Um dos ocupantes efetuou um disparo de arma de fogo, cuja bala atingiu o artista no fêmur da perna esquerda. A Polícia Civil investiga o caso.