Diones da Silva, o motorista que atropelou Kayky Brito, virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais nesta sexta-feira (17/11) ao compartilhar o resultado de uma harmonização facial. Em uma publicação no Instagram, ele mostra as mudanças e se diz contente com o resultado final.





"Realizei, hoje, o meu processo de harmonização facial. Injetamos ácido hialurônico em pontos estratégicos da face com a finalidade de remover o aspecto de cansaço do rosto, no qual me incomodava muito", escreveu Silva, na legenda.

Além disso, o motorista de aplicativo também vem se dedicando à carreira de influenciador digital. No texto de apresentação de seu perfil, há um contato para publicidade. Nos stories, nesta sexta, Silva compartilhou uma propaganda sobre uma proteção de vidro veicular. Em outros posts, ele divulga entrevistas dadas a podcasts e mensagens positivas de cunho gospel.

Silva atropelou Kayky Brito na madrugada do dia 2 de setembro, diante de um quiosque a beira mar, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O motorista foi declarado inocente das acusações, pela Polícia Civil, no final de outubro.