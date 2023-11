Imagem ilustrativa de um trem, próximo às rodas do maquinário

Um trem da Vale pegou fogo na Estrada de Ferro Carajás, próximo ao município de Alto Alegre do Pindaré, zona rural do Maranhão, no início da madrugada desta quarta-feira (8). Não há feridos.

O incêndio começou por volta das 3h da manhã, na altura do km 244 da ferrovia.

O veículo saiu dos trilhos, e 18 dos 42 vagões descarrilaram. Aqueles que não foram atingidos pelo fogo foram retirados do local e não apresentam riscos.

As causas do incidente ainda são investigadas, segundo o Corpo de Bombeiros.

Havia grande volume de combustível no trem, o que despertou preocupação no Corpo de Bombeiros. Até o fim da tarde desta quarta-feira (8), a brigada seguia isolando o material inflamável e resfriando os vagões.

A circulação do trem de passageiros está suspensa até domingo (12) segundo a Vale.