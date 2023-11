Suspeito foi flagrado pelas imagens da portaria do prédio de Biancardi com outros dois homens

A Polícia Civil de São Paulo descobriu que o homem que invadiu a casa dos pais de Bruna Biancardi, reconhecido como vizinho pelo pai da influenciadora, havia se mudado para o condomínio há menos de uma semana. A investigação aponta que ele planejou o crime, que ocorreu na madrugada de terça-feira (7/11).

“Ele há uma semana estava morando lá. Nós já apuramos que ele estava arquitetando esse crime com o parceiro", disse a delegada Mônica Gamboa ao g1. O homem foi flagrado pelas imagens da portaria do prédio com outros dois homens.

O jovem, de 19 anos, morava com a mãe e o padrasto a 300 metros da casa em que Bruna mora com os pais. Bruna e a filha, Mavie, deixaram a casa no último fim de semana para ficarem, temporariamente, na mansão de Neymar, pai da bebê, já que a casa foi afetada pela falta de energia que assolou São Paulo por pouco mais de quatro dias.

O suspeito já tinha sido preso por tráfico quando tinha 18 anos. Para a delegada, o assalto foi um “amadorismo e excesso de confiança típico de jovens”.

“Três rapazes com menos de 22 anos. O ator que está preso tem 19 anos, logo com 6 meses da maioridade, ou seja, com 18 anos e 6 meses, ele já conseguiu a proeza de ser preso num tráfico, então isso mostra uma inexperiência”, disse a policial.

Criminosos deram prejuízo de R$ 500 a 600 mil



Em coletiva de imprensa, a delegada contou que o vizinho e os parceiros queriam roubar as joias que Mavie ganhou quando nasceu, mas também levaram o que puderam — o prejuízo está estimado entre R$ 500 mil a R$ 600 mil. Bolsas de grife, relógios e joias foram levadas da casa.

Os pais de Bruna, que estavam na casa, foram amarrados. A mãe chegou a ter uma arma de fogo colocada na cabeça para revelar o cofre de joias. “Vamos jogar óleo quente na sua cara’ disseram”, relatou a delegada em coletiva de imprensa.