A Polícia Federal (PF) foi acionada neste domingo (5/11) após uma imagem sobre a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 ter sido postada nas redes sociais.

A imagem mostra o caderno 3 Branco com o tema "desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil" e foi divulgada durante a realização do exame.

Enquanto fazem as provas os participantes são proibidos de usar qualquer equipamento eletrônico.