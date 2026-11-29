Os pequenos negócios responderam por 97% das empresas abertas no Brasil em 2025, ano em que o país bateu o recorde de 4,6 milhões de novos empreendimentos, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Desse total, 77% são microempreendedores individuais (MEI). Com forte presença na economia e orçamentos de marketing reduzidos, parte dessas empresas tem recorrido ao brinde personalizado como alternativa econômica de divulgação.

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A limitação de verba afasta boa parte dos pequenos negócios dos anúncios tradicionais, de custo recorrente, e abre espaço para o item personalizado. O setor formal de brindes movimentou cerca de R$ 3,1 bilhões em 2024, segundo a consultoria LTP, com produtos de baixo valor unitário, o que coloca esses itens ao alcance de orçamentos menores.

O peso dos pequenos negócios e o aperto de verba

Os pequenos negócios respondem por cerca de um quarto do Produto Interno Bruto e pela maior parte dos novos empregos formais no país, segundo o Sebrae. Mesmo com esse peso, muitos operam sem equipe de marketing dedicada e sem fôlego para manter campanhas pagas de forma contínua. Para esse perfil, cada real aplicado em divulgação precisa gerar o máximo de retorno em visibilidade.

A diferença em relação à mídia paga está na duração. Um anúncio digital é cobrado por exibição e sai do ar quando a verba se esgota. Já um item físico de uso frequente permanece em circulação e é visto diversas vezes ao longo de meses, o que dilui o valor investido na peça.

O brinde como mídia que dura

Essa permanência sustenta o uso do brinde por quem tem pouco a investir. “Para o pequeno negócio, o anúncio some quando acaba a verba; o brinde segue circulando, e o custo por exposição cai a cada dia de uso”, afirma Rodrigo Pereira, CEO da Innovation Brindes, fábrica de brindes corporativos em São Paulo. Segundo o executivo, a demanda dessas empresas se concentra em itens de uso cotidiano e baixo valor unitário, como canetas, canecas e sacolas, que unem preço acessível e vida útil longa.

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O próprio executivo pondera que o recurso não substitui uma estratégia de marketing completa e que o resultado depende da escolha do produto. Um item sem utilidade tende a ser descartado, o que anula a divulgação pretendida. Já um objeto realmente usado mantém a marca à vista por mais tempo, o que reduz o custo de cada contato com o público.