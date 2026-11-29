Em um cenário cada vez mais competitivo, investir em tecnologia deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade para empresas que buscam eficiência e crescimento sustentável. Soluções como telas interativas, totens de autoatendimento e impressoras térmicas têm se destacado por gerar impactos diretos nos resultados financeiros dos negócios.

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De acordo com Rodolfo Villas Boas CEO da ISD Tech, a automação de processos é um dos principais fatores para a redução de custos operacionais. Ao diminuir a dependência de tarefas manuais e otimizar fluxos de atendimento, empresas conseguem reduzir despesas e evitar gargalos que impactam o desempenho.

No varejo, o uso de telas interativas já demonstra resultados consistentes. Estudos de mercado indicam que soluções de autoatendimento podem reduzir o tempo de espera em até 40% e aumentar o ticket médio, já que permitem a exibição estratégica de produtos e promoções no momento da decisão de compra. Grandes redes têm adotado essas tecnologias para oferecer uma experiência mais dinâmica, onde o próprio cliente consulta preços, verifica disponibilidade e finaliza pedidos de forma autônoma.

Outro ponto relevante é o aumento da produtividade. Com sistemas mais ágeis e integrados, equipes conseguem atender mais clientes em menos tempo, além de focar em atividades estratégicas, elevando o nível de eficiência operacional.

Já na logística, produtos como impressoras térmicas desempenham um papel essencial na agilidade das operações. Empresas do setor relatam ganhos significativos com a impressão rápida de etiquetas, códigos de barras e comprovantes de envio, reduzindo erros e acelerando processos de separação e expedição. Pesquisas do segmento mostram que a automação com impressão térmica pode aumentar a velocidade operacional em até 30%, além de garantir maior rastreabilidade e controle dos pedidos.

A experiência do cliente também ganha destaque. Soluções tecnológicas tornam o atendimento mais rápido, organizado e intuitivo, reduzindo filas e melhorando a percepção da marca. Esse fator é decisivo para a fidelização e para o aumento das vendas.

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Diante desses benefícios, o investimento em tecnologia se mostra cada vez mais assertivo. Mais do que um custo, trata-se de uma estratégia capaz de gerar retorno mensurável e sustentável.