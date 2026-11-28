Empresas de Porto Alegre serão convidadas, a partir de 23 de novembro, a assumir compromissos públicos sobre a forma como cobram clientes com pagamentos atrasados. A proposta faz parte do #NegociaPortoAlegre, movimento que pretende incentivar uma mudança nas práticas de cobrança, substituindo abordagens baseadas em pressão por alternativas que priorizem o diálogo, a transparência e a construção de acordos possíveis para ambas as partes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A iniciativa surge em um cenário de inadimplência elevada. Em setembro de 2026, 38,08% dos consumidores e 16,15% das empresas de Porto Alegre apresentavam registros de inadimplência, segundo levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), elaborado com dados da Equifax Boa Vista. No mesmo período, o Brasil alcançou 84,2 milhões de consumidores inadimplentes, o maior número da série histórica da Serasa, iniciada em 2016.

Os indicadores ajudam a dimensionar um desafio que ultrapassa o setor financeiro e está presente na rotina de escolas, academias, clínicas, empresas de telecomunicações e outros prestadores de serviços. Para esses estabelecimentos, recuperar pagamentos é parte da manutenção do negócio. Para o consumidor, porém, uma cobrança conduzida sem considerar sua realidade financeira pode transformar uma dificuldade temporária em um conflito prolongado.

É nesse ponto que o movimento pretende atuar. Sob o conceito "Negociar é o novo cobrar", a proposta é incentivar empresas a tratar o atraso como uma situação que exige diálogo e alternativas concretas, sem deixar de reconhecer o direito de receber pelos serviços prestados.

Seis compromissos para mudar a relação com o consumidor

O #NegociaPortoAlegre estabelece seis compromissos para as organizações interessadas em participar. Entre eles estão a oferta de pelo menos uma condição flexível de renegociação, a apresentação das condições por escrito antes do pagamento e a adoção de práticas de cobrança livres de ameaças, constrangimentos ou falsas situações de urgência.

As empresas também devem alinhar suas equipes ao padrão de atendimento proposto pelo movimento, realizar o cadastro na plataforma e assumir o compromisso de retirar a negativação em até cinco dias úteis após o pagamento da entrada de um acordo.

Embora parte dessas práticas esteja relacionada a direitos já assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor, a iniciativa pretende reunir os compromissos em um modelo público de adesão, com critérios definidos e possibilidade de acompanhamento.

Cada estabelecimento terá autonomia para estabelecer as condições de negociação que pode oferecer, respeitando suas características comerciais e operacionais. A proposta não é criar uma política única de descontos, mas incentivar uma postura comum no relacionamento com consumidores que enfrentam dificuldades para manter seus pagamentos em dia.

Para identificar as participantes, o movimento contará com um selo digital vinculado ao canal de negociação de cada empresa. A adesão será gratuita e dependerá da análise das informações fornecidas e da disponibilização de um meio efetivo para que os consumidores possam consultar condições e buscar alternativas para regularizar suas pendências.

Iniciativa nasce em Porto Alegre e prevê acompanhamento público

O Grupo Flex, empresa sediada em Porto Alegre e especializada na negociação de contratos financeiros, foi a primeira organização a aderir à iniciativa. A proposta foi estruturada para permitir a participação de empresas independentes de diferentes setores da economia local, ampliando seu alcance e incentivando a adesão de novas organizações.

A iniciativa busca incentivar uma reflexão sobre o papel das empresas na condução das cobranças e sobre a importância de preservar o relacionamento comercial mesmo quando existem pagamentos pendentes. O princípio é que flexibilidade e clareza podem contribuir para construir acordos mais sustentáveis, sem transferir a responsabilidade financeira exclusivamente para uma das partes.

Além do processo de adesão, o #NegociaPortoAlegre prevê a divulgação de informações sobre a evolução do projeto. Uma revista própria apresentará os compromissos estabelecidos e, em edições posteriores, indicadores relacionados à participação de empresas, negociações realizadas e práticas de cobrança.

A primeira edição foi preparada como marco inicial da iniciativa, enquanto uma segunda publicação, prevista para fevereiro de 2027, deverá apresentar os primeiros resultados. O acompanhamento pretende permitir que os compromissos anunciados sejam avaliados a partir de informações concretas, preservando os dados pessoais dos consumidores.

O lançamento ocorre em um período marcado pelo pagamento do 13º salário, pelas compras de fim de ano e pelo planejamento das despesas de janeiro. A proximidade dessas datas também reforça o debate sobre a importância de negociar compromissos financeiros de acordo com a capacidade de pagamento de cada consumidor.

Com adesões previstas até 31 de janeiro de 2027, o movimento pretende ampliar a participação de empresas da capital e estimular a adoção de práticas que conciliem a necessidade de receber com o respeito a quem precisa pagar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As informações sobre os compromissos, o processo de adesão e as empresas participantes estão previstas para consulta no endereço www.negociapoa.com.br.