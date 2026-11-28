SÃO PAULO, Nov. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A CertiK está participando, por meio da ABToken, do projeto multichain proposto para o Programa Piloto de DLT da CVM, contribuindo para as avaliações de segurança que abrangem contratos inteligentes, gestão de chaves e custódia. Uma proposta para o projeto foi apresentada ao Programa Piloto de DLT da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do Brasil para explorar a tokenização de valores mobiliários em redes blockchain. Coordenado pela ABToken, o projeto reúne instituições financeiras e fornecedores de tecnologia, incluindo a CertiK, a maior empresa de segurança de ativos digitais do mundo.

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Para os órgãos reguladores, as avaliações de segurança dos projetos-piloto precisam examinar completamente a segurança de contratos inteligentes, chaves de autorização de transações, custódia de ativos e aplicativos de suporte, para identificar pontos fracos nas conexões dos sistemas. A CertiK testará os controles de segurança em casos de uso-piloto específicos para ajudar as instituições participantes a entender como os problemas de segurança podem afetar as operações comerciais.

A CVM estabeleceu seu Programa Piloto de DLT nos termos da Resolução CVM nº 249 para avaliar a viabilidade técnica e operacional de operações experimentais com valores mobiliários, a interoperabilidade da rede e os riscos potenciais. O projeto multichain da ABToken esteve entre as 11 propostas que a CVM informou ter recebido em 6 de novembro, que agora estão em análise. A CertiK agradece à CVM pela iniciativa e pela sua abertura ao diálogo com o mercado, e à ABToken pela sua coordenação institucional e pelo trabalho conjunto com as empresas participantes.

A CertiK já realizou uma avaliação de segurança independente de uma plataforma licenciada de tokenização e negociação de ativos do mundo real (RWA), com foco em como seus sistemas de aplicativos se conectam à execução de transações no blockchain. A avaliação abrangeu os aplicativos web e móveis no escopo, as APIs de back-end e os componentes relevantes de contratos inteligentes, ajudando a plataforma a cumprir seu requisito anual de teste de penetração e a estabelecer uma linha de base de segurança.

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Contato com a Mídia Elisa Yiting Xu yiting.xu@certik.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9886237)