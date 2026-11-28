Programa Piloto de DLT da CVM do Brasil Avança na Tokenização de Valores Mobiliários. CertiK Contribui para Avaliação de Segurança do Projeto ABToken
compartilhe
SÃO PAULO, Nov. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A CertiK está participando, por meio da ABToken, do projeto multichain proposto para o Programa Piloto de DLT da CVM, contribuindo para as avaliações de segurança que abrangem contratos inteligentes, gestão de chaves e custódia. Uma proposta para o projeto foi apresentada ao Programa Piloto de DLT da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do Brasil para explorar a tokenização de valores mobiliários em redes blockchain. Coordenado pela ABToken, o projeto reúne instituições financeiras e fornecedores de tecnologia, incluindo a CertiK, a maior empresa de segurança de ativos digitais do mundo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Para os órgãos reguladores, as avaliações de segurança dos projetos-piloto precisam examinar completamente a segurança de contratos inteligentes, chaves de autorização de transações, custódia de ativos e aplicativos de suporte, para identificar pontos fracos nas conexões dos sistemas. A CertiK testará os controles de segurança em casos de uso-piloto específicos para ajudar as instituições participantes a entender como os problemas de segurança podem afetar as operações comerciais.
A CVM estabeleceu seu Programa Piloto de DLT nos termos da Resolução CVM nº 249 para avaliar a viabilidade técnica e operacional de operações experimentais com valores mobiliários, a interoperabilidade da rede e os riscos potenciais. O projeto multichain da ABToken esteve entre as 11 propostas que a CVM informou ter recebido em 6 de novembro, que agora estão em análise. A CertiK agradece à CVM pela iniciativa e pela sua abertura ao diálogo com o mercado, e à ABToken pela sua coordenação institucional e pelo trabalho conjunto com as empresas participantes.
A CertiK já realizou uma avaliação de segurança independente de uma plataforma licenciada de tokenização e negociação de ativos do mundo real (RWA), com foco em como seus sistemas de aplicativos se conectam à execução de transações no blockchain. A avaliação abrangeu os aplicativos web e móveis no escopo, as APIs de back-end e os componentes relevantes de contratos inteligentes, ajudando a plataforma a cumprir seu requisito anual de teste de penetração e a estabelecer uma linha de base de segurança.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Contato com a Mídia Elisa Yiting Xu yiting.xu@certik.com
GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9886237)