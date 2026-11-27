O Superior Tribunal de Justiça (STJ) realizou, em 25 de novembro, em Brasília, audiência pública para discutir se aposentados e pensionistas poderão continuar vendendo precatórios decorrentes de ações contra o INSS. A discussão integra o Tema Repetitivo 1.418, cujo julgamento estabelecerá um precedente de alcance nacional. Entre os expositores esteve Bernardo Ridolfi, economista formado pela PUC-Rio, aluno do Executive MBA da Universidade de Chicago e diretor de gestão do Ridolfinvest 2 FIDC, gerido pela Leen Capital. O economista alertou que medidas destinadas a proteger os aposentados podem produzir o efeito contrário, restringindo suas alternativas financeiras.

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Conduzida pelo ministro Paulo Sérgio Domingues, relator do tema, a audiência reuniu 16 expositores, incluindo representantes do mercado financeiro, órgãos públicos e entidades jurídicas. Diversos participantes, entre eles a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), defenderam a possibilidade de venda dos precatórios previdenciários. A cobertura oficial publicada pelo STJ destacou a manifestação da Ridolfinvest sobre a importância de preservar uma alternativa financeira que não compromete o benefício mensal do segurado.

Os efeitos de uma interpretação restritiva já são observados no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, estados abrangidos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), que adotou entendimento contrário à cessão de precatórios previdenciários. Após a decisão, a Ridolfinvest suspendeu as aquisições desses créditos na região. Segundo o economista, os aposentados continuaram procurando compradores, mostrando-se inclusive dispostos a aceitar descontos maiores. O próprio Ridolfinvest 2 é parte em um dos recursos analisados pelo STJ, com defesa jurídica conduzida pelo escritório Ferrarini e Fernandes Advogados.

A discussão ocorre em um cenário no qual 84,2 milhões de brasileiros estavam negativados em setembro de 2026, o equivalente a 51,1% da população adulta. O paradoxo apontado pela Ridolfinvest é que o aposentado pode comprometer sua renda futura por até nove anos mediante empréstimos consignados, mas discute-se impedir que ele disponha de um patrimônio que já lhe pertence. A venda do precatório não cria uma nova dívida nem reduz o benefício mensal. Para quem já atingiu o limite da margem consignável ou enfrenta dificuldades de acesso ao crédito bancário, essa pode ser uma das poucas alternativas disponíveis. Na avaliação da Ridolfinvest, impedir a venda não elimina a necessidade financeira, mas pode aumentar a dependência de empréstimos mais caros ou de alternativas informais.

Outro ponto discutido foi a possibilidade de estabelecer um limite máximo para o deságio, desconto aplicado na antecipação do precatório. Ridolfi explicou que esse percentual não pode ser analisado isoladamente, pois depende do prazo de recebimento, dos juros, dos custos e dos riscos envolvidos. Um limite uniforme pode afastar compradores, especialmente dos créditos menores, de prazo mais longo ou com maior complexidade jurídica. Segundo o economista da Ridolfinvest, uma decisão favorável à validade das cessões pode reduzir a insegurança jurídica, atrair novos compradores, ampliar a concorrência e melhorar as propostas recebidas pelos aposentados, sem antecipar desembolsos do governo.

Além da discussão no STJ, o mercado enfrenta mudanças regulatórias. A Resolução nº 705/2026 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelece a obrigatoriedade da escritura pública para as novas cessões após sua entrada em vigor. Segundo os cálculos apresentados pela Ridolfinvest na audiência, no estado de São Paulo, a escritura de um precatório de R$ 50 mil pode custar aproximadamente 4% do valor do crédito, antes mesmo de considerar juros, prazo e riscos. Uma simulação realizada com base em um mês típico de aquisições indicou que as despesas cartorárias podem superar a soma da folha de pagamento dos funcionários e dos aluguéis da gestora e da consultoria responsáveis pelas operações. Na avaliação da Ridolfinvest, o custo dessa proteção poderá recair justamente sobre quem se pretende proteger: o aposentado. Os titulares de precatórios menores tendem a ser os mais prejudicados, podendo receber propostas menos favoráveis ou até deixar de encontrar compradores.

A posição defendida pela Ridolfinvest perante o STJ foi reconhecer a validade da venda dos precatórios, evitar o tabelamento do deságio e proteger os credores por meio da transparência, com informações claras sobre valores, descontos e prazos, com pagamento direto na conta do titular e com comunicação ao juízo. O economista ressaltou que permitir a venda não significa obrigar o aposentado a negociar seu patrimônio. Aguardar o pagamento integral continua sendo uma opção. “Proteger o idoso não é decidir por ele; é garantir que a decisão seja dele”, resumiu ao encerrar sua exposição.

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Enquanto o julgamento permanece pendente, a Ridolfinvest, que atua no mercado de precatórios desde 2006, continua comprando créditos elegíveis nas regiões em que essas operações são admitidas. Entretanto, as novas exigências cartorárias e uma eventual decisão restritiva do STJ poderão alterar as condições de negociação ou até impedir futuras vendas de precatórios previdenciários em todo o país. Os aposentados e pensionistas que já pretendem antecipar seus recursos podem consultar as condições disponíveis, solicitar uma proposta sem compromisso e avaliar a conveniência da venda em www.ridolfinvest.com.br. A participação da Ridolfinvest pode ser conferida na gravação oficial da audiência pública do STJ.