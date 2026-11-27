LONDRES, Nov. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Shufti, uma solução verificação de identidade Glocal, combate à lavagem de dinheiro (AML) e prevenção a fraudes, anunciou o lançamento do Innovation Drop: Fall Edition 2026, com três sessões virtuais ao vivo abrangendo Know Your Agent (KYA), Age Assurance Patenteado e Document Intelligence. Cada sessão abordará uma questão cada vez mais importante para as empresas: o que mais precisa ser checado antes que uma transação, um serviço ou uma decisão financeira possa prosseguir?

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Shufti Innovation Drop: Fall Edition – Sessões ao Vivo de Produtos

A 2026 Fall Edition contará com três sessões focadas em produtos, cada uma apresentando os recursos mais recentes da Shufti por meio de demonstrações práticas e cenários comerciais do mundo real.

As sessões ocorrerão nos seguintes dias:

27 de novembro de 2026 – Know Your Agent: Explore o reconhecimento de agentes de IA, as permissões humanas e a autoridade delegada.

Explore o reconhecimento de agentes de IA, as permissões humanas e a autoridade delegada. 4 de dezembro de 2026 – Patented Age Verification : Descubra a estimativa de idade que preserva a privacidade e os métodos alternativos de verificação.

Descubra a estimativa de idade que preserva a privacidade e os métodos alternativos de verificação. 11 de dezembro de 2026 – Document Intelligence: Examine a autenticidade dos documentos, a extração de dados financeiros e a análise de receitas e despesas.





Ao longo das sessões, os participantes verão como a Shufti ajuda as empresas a entender: Um cliente pode ter uma identidade verificada, mas um agente de IA que atua em nome dele tem permissão para fazer uma compra? Uma plataforma online pode precisar confirmar a idade de um usuário, mas isso exige a coleta do documento de identidade completo dele? Um extrato bancário pode mostrar substanciais pagamentos recebidos, mas quanto desse dinheiro representa renda recorrente?

Para as equipes de conformidade, prevenção de fraudes, risco e produtos, essas não são apenas checagens de identidade. Elas estão relacionadas à autoridade, à minimização de dados e à qualidade das evidências. Cada uma delas influencia a forma como as empresas aprovam transações, gerenciam as informações dos clientes e avaliam o risco financeiro.

Esta edição de fim de ano dá continuidade ao Innovation Drop: Summer Edition 2026, que lançou Qualified Electronic Signatures (QES), Transaction Monitoring e Travel Rule Compliance na Glocal Platform da Shufti. A edição mais recente amplia a série para incluir a verificação de agentes de IA, a verificação de idade com preservação da privacidade e a análise de documentos financeiros.

Assista aos três episódios do Innovation Drop: Summer Edition aqui.

EP 1: “Know Your Agent: Seu Próximo Cliente Pode Ser um Agente de IA. Você o Deixaria Entrar?"

Imagine que um agente de IA está pronto para fazer uma reserva em um voo em nome de um passageiro. A empresa aérea tem os dados dele, mas como ela pode saber se o agente tem autorização para comprar a passagem?

Um assistente de IA autorizado a pesquisar voos pode não ter necessariamente a aprovação do passageiro para fazer uma compra. Portanto, as empresas devem decidir se aprovam a solicitação, bloqueiam o agente ou interrompem o processo para verificar a identidade e as permissões.

O episódio de abertura mostra como o Know Your Agent (KYA) da Shufti ajuda as empresas a reconhecer a identidade de um agente de IA, confirmar a pessoa física ou jurídica que ele representa e verificar se ele está autorizado a realizar uma ação solicitada.

Por meio de uma demonstração ao vivo, os participantes verão como o KYA da Shufti combina reconhecimento de agentes, pontuação de confiança, biometria comportamental e permissões baseadas em mandatos para distinguir agentes legítimos de impostores e manter a autorização humana no centro das ações orientadas por IA. Para solicitações fora do mandato de um agente ou acima de um limite de alto risco, o KYA pode exigir aprovação humana adicional por meio de uma checagem de vivacidade por selfie.

Para as equipes de produtos, o KYA impulsiona a adoção do comércio por agentes e a aceitação de transações autorizadas por agentes de IA, abrindo novas oportunidades de receita. Para as equipes de combate a fraudes, ele oferece maior controle sobre atividades não autorizadas, enquanto seu registro de auditoria mantém as solicitações dos agentes e as decisões de autorização rastreáveis para fins de responsabilização e revisão.

EP 2: "Patented Age Verification: Comprove Sua Idade. Proteja Sua Privacidade”

O segundo episódio destaca um desafio comum em que os usuários geralmente são solicitados a comprovar a idade antes de acessar um serviço. Um documento de identidade pode comprovar a data de nascimento, mas também pode revelar o nome, a foto e o endereço. Quando uma empresa só precisa confirmar a elegibilidade de idade, quantas informações pessoais ela deve coletar?

A sessão apresenta a Solução Patenteada de Verificação de Idade da Shufti, na qual a estimativa da idade facial ocorre no dispositivo do usuário, garantindo que a imagem original do seu rosto nunca saia do aparelho. Usando a tecnologia patenteada de inferência dividida e os One-Time Age Tokens (OTATs) criptografados, a solução viabiliza que as empresas confirmem a elegibilidade de idade sem acessar as imagens faciais ou os dados completos de identidade dos usuários.

O episódio também analisa quando uma estimativa facial é suficiente e quando um método alternativo baseado em risco, como uma verificação de documentos ou uma checagem eletrônica de identidade (eIDV), pode ser necessário.

Para empresas que operam em vários mercados, a escolha do método de verificação depende do seu apetite ao risco, dos requisitos regulatórios locais e do serviço que está sendo acessado.

EP 3: "Document Intelligence: O Que o Documento Realmente Está Indicando?"

Um extrato bancário pode mostrar os valores que um analista espera, mas ainda restam duas perguntas: O documento é autêntico? E a atividade financeira confirma o que o cliente declarou?

O episódio final aborda essas questões por meio de cenários de negócios ilustrativos. Em uma demonstração prática, os participantes verão como a Inteligência de Documentos da Shufti combina análise forense para detectar sinais de adulteração nos arquivos, OCR para extrair dados financeiros estruturados e análise interpretativa de IA para identificar depósitos irregulares, inconsistências entre receitas e despesas e padrões de gastos incompatíveis com o perfil financeiro declarado de um cliente.

O episódio também mostra como esses insights apoiam as análises financeiras, fortalecem a avaliação de riscos e ajudam as empresas a tomar decisões com base no contexto.

Participe do Innovation Drop Fall Edition 2026

Acompanhe para conhecer as últimas inovações da Shufti, ouvir nossos especialistas e descobrir como eles podem ajudar a solucionar os desafios de verificação, conformidade e gestão de riscos da sua empresa.

Razaan Van Zyl, da Shufti, apresentará as sessões e orientará os participantes nas demonstrações.

Inscreva-se Agora em Cada Episódio Aqui

27 de novembro de 2026 · Innovation Drop – Episódio 1: Know Your Agent

· Innovation Drop – Episódio 1: Know Your Agent 4 de dezembro de 2026 · Innovation Drop – Episódio 2: Patented Age Verification

· Innovation Drop – Episódio 2: Patented Age Verification 11 de dezembro de 2026 · Innovation Drop – Episódio 3: Document Intelligence





Sobre a Shufti

A Shufti é uma plataforma glocal de verificação de identidade, combate à lavagem de dinheiro (AML) e prevenção a fraudes que ajuda as empresas a gerenciar todo o ciclo de vida do usuário. Desenvolvida 100% internamente em torno dos processos de integração, monitoramento e garantia, ela oferece uma visão única do cliente para a gestão da confiança com base no contexto. Seu Glocal Trust OS unifica os recursos de verificação de identidade, KYC, KYB, análise de AML, monitoramento de transações de agentes, QES e combate a fraudes, atendendo mais de 2 mil empresas dos setores bancário, fintech, pagamentos e iGaming.

A Shufti conquistou mais de 40 selos e ficou em 1º lugar em IDV e AML nos relatórios de fim de ano de 2026 da G2. Também é reconhecida como fornecedora líder no Índice KYC de 2026 da Liminal e foi nomeada líder nos Índices de Verificação de Idade e de Estimativa de Idade de 2026 da mesma consultoria.

Sua tecnologia de checagem passiva de vivacidade alcançou a conformidade com a Detecção de Ataques de Apresentação (PAD) de Nível 3 da iBeta, de acordo com a ISO/IEC 30107-3. Além disso, a empresa conquistou a Acreditação de IA de 2026 da Celent por seus recursos de IA agentiva.

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Contato com a Mídia

Aroosa Virk

Gerente de Marca e Comunicação

Shufti

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001315880)