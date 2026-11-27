O número de unidades lançadas em Ribeirão Preto e Sertãozinho cresceu mais de 56% de abril a junho de 2026 ante o mesmo período de 2025. Foi a segunda maior alta entre as 42 localidades avaliadas pelo Secovi-SP, em parceria com o SindusCon-SP e a Brain Inteligência Estratégica. No mesmo trimestre, a região vendeu 1.354 imóveis, avanço de 1,8% na comparação anual.

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Ribeirão Preto também subiu 12 posições em relação ao trimestre anterior e chegou ao 17º lugar no ranking nacional de alto padrão do Índice de Demanda Imobiliária (IDI Brasil). O indicador mede a atratividade das cidades para novos lançamentos com base em fatores como demanda, oferta e dinâmica econômica.

Saúde e bioenergia movimentam a economia regional

As obras do Hospital Ribeirão D’Or, unidade da Atlântica D’Or no complexo do RibeirãoShopping, começaram em 2025. A Atlântica D’Or é uma parceria entre a Rede D’Or e a Atlântica Hospitais. Segundo o Relato Integrado de Sustentabilidade 2025 da Rede D’Or, a unidade tem investimento estimado em R$ 250 milhões e projeto de aproximadamente 19 mil m² de área construída.

Em Sertãozinho, a Fenasucro & Agrocana de 2026 recebeu visitantes de mais de 80 países. As negociações iniciadas na feira somaram R$ 14,1 bilhões, segundo estimativa do CEISE Br em levantamento com os expositores. A ApexBrasil levou ao evento uma delegação de empresas estrangeiras interessadas em oportunidades de investimento em bioenergia.

Novas contratações na saúde podem levar profissionais de outras cidades a buscar moradia na região. Já as visitas recorrentes a clientes e fornecedores da indústria podem gerar procura por imóveis para estadias temporárias.

O que pesa na compra de um imóvel em outra cidade

Para Augusto Collaço, diretor comercial da Copema Empreendimentos, quem compra um imóvel para alugar em outra cidade deve avaliar o perfil dos potenciais moradores, a oferta de serviços no entorno e a procura por locação ao longo do ano. Esses fatores ajudam a definir a localização e o tipo de imóvel mais adequados ao investimento.

“O perfil de ocupação orienta nossas decisões desde o início do projeto. A localização, a planta e os serviços do entorno precisam responder às necessidades de quem vai morar ali. Para o investidor, entender essa demanda ajuda a escolher um imóvel adequado ao público que pretende atender”, afirma Collaço.

Na zona sul de Ribeirão Preto, o WTC Residences integra o World Trade Center Ribeirão Preto, Hub da Copema que reúne moradia e espaços corporativos no mesmo endereço. A incorporadora também registra alta procura por locação no Les Alpes Beaumont, empreendimento residencial no bairro Saint Gérard.



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Com mais de 40 anos de história, a Copema desenvolve empreendimentos em Ribeirão Preto e Campinas, com foco em qualidade, inovação, conforto e funcionalidade. Entre seus projetos está o World Trade Center Ribeirão Preto, Hub que reúne espaços residenciais e corporativos. Para mais informações, acesse www.copema.com.br e acompanhe a Copema no Instagram, Facebook e LinkedIn.