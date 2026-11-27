Diferentemente de acessórios produzidos com materiais de menor resistência ou peças que recebem apenas revestimentos superficiais de ouro, as joias confeccionadas em ouro 18 quilates possuem uma composição metálica que permite sua utilização por muitos anos, inclusive por gerações, desde que recebam a manutenção adequada.

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Embora o ouro seja reconhecido por sua estabilidade e resistência à corrosão, isso não significa que as peças estejam livres de desgastes. Arranhões, deformações e alterações no acabamento podem surgir naturalmente com o contato frequente com outras superfícies e objetos.

"Uma joia em ouro 18k pode apresentar uma vida útil de muitas décadas, sendo possível preservar uma mesma peça por gerações. Sua longevidade está associada à composição do metal, à qualidade de fabricação, à utilização adequada e à realização de cuidados periódicos", Explica Igor Ferreira, especialista em ouro da joalheria Fábrica do Ouro.

Quanto tempo dura uma joia em ouro 18k?

Uma joia em ouro 18k pode acompanhar seu proprietário durante décadas e até mesmo ser transmitida entre gerações. Não existe, entretanto, um prazo de validade determinado para esse tipo de peça. Sua conservação depende de fatores como espessura do metal, estrutura da joia, intensidade de utilização e exposição a agentes externos.

De acordo com o relatório da Agência Nacional de Mineração, o ouro é um metal nobre que apresenta elevada resistência à corrosão e à oxidação em condições comuns. Essa característica contribui para sua permanência ao longo do tempo. Diferentemente de materiais que podem sofrer alterações significativas em contato com o ambiente, o ouro mantém suas propriedades químicas de maneira bastante estável.

Entretanto, a superfície de uma joia pode apresentar marcas decorrentes do uso cotidiano. Anéis, por exemplo, estão mais sujeitos a atritos e pequenos impactos por permanecerem em contato constante com objetos e superfícies.

Como é classificado o ouro 18 quilates?

A classificação 18k indica a proporção de ouro presente na composição da peça. Nesse padrão, 75% da liga metálica corresponde ao ouro puro, enquanto os 25% restantes são formados por outros metais, como cobre, prata e outros elementos utilizados na fabricação de joias.

Essa proporção também é identificada pela numeração 750, que representa 750 partes de ouro em cada mil partes da composição.

De acordo com o World Gold Council, entidade internacional dedicada ao setor de ouro, a combinação entre o ouro e outros metais permite obter diferentes características de composição e tonalidade, incluindo as versões amarela, branca e rosé.

Por que o ouro não é utilizado sempre em sua forma pura?

O ouro 24 quilates apresenta elevada maleabilidade, característica que dificulta sua utilização em determinadas estruturas de joalheria. A incorporação de outros metais permite modificar suas propriedades físicas, proporcionando maior rigidez para a fabricação de diferentes modelos.

Essa composição torna o ouro 18k adequado à produção de alianças, anéis, brincos, correntes e pulseiras. A proporção de ouro também é um dos fatores que diferenciam essa classificação de outras ligas utilizadas no mercado.

Quais fatores podem reduzir a durabilidade das joias?

Para Ferreira, mesmo sendo fabricada com um metal nobre, uma joia em ouro 18k pode sofrer danos quando submetida a condições inadequadas de utilização.

Entre os principais fatores que interferem na conservação estão:

- Atrito constante: o contato com outras joias, superfícies rígidas e objetos pode provocar riscos e marcas no acabamento.

- Impactos: quedas e batidas podem causar deformações, principalmente em peças com estruturas mais delicadas.

- Produtos químicos: substâncias presentes em produtos de limpeza e cosméticos podem afetar componentes da peça, pedras e determinados acabamentos.

- Armazenamento inadequado: manter diferentes joias juntas aumenta a possibilidade de riscos provocados pelo atrito.

- Falta de manutenção: fechos, encaixes e estruturas que recebem movimentação frequente precisam de inspeção periódica.

"Outro aspecto importante é a construção da peça. A espessura do metal, o tipo de encaixe e a qualidade do acabamento também interferem na resistência durante o uso", acrescenta Ferreira.

A importância de conhecer a procedência da joia

Além da composição metálica, a procedência é um aspecto relevante na aquisição de uma joia. Informações sobre quilatagem, características de fabricação e garantia ajudam o consumidor a compreender o produto adquirido.

A identificação 750 ou 18k representa o teor de ouro declarado na liga, mas a qualidade final também depende dos processos de fabricação e dos materiais empregados nos componentes da peça. Nesse segmento, a orientação especializada contribui para esclarecer dúvidas sobre composição, conservação e características dos diferentes modelos disponíveis no mercado.

"Embora riscos e pequenas marcas sejam consequências naturais do uso, medidas de conservação e manutenção profissional ajudam a preservar a estrutura e a aparência das peças. Conhecer a composição e a procedência do produto também faz parte dos cuidados necessários para uma aquisição consciente", conclui Ferreira.

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Para o especialista, a durabilidade de uma joia em ouro 18k está diretamente relacionada à combinação entre a qualidade dos materiais, os cuidados durante a utilização e a manutenção ao longo dos anos. Segundo ele, com informações adequadas sobre a composição e as características de cada peça, o consumidor consegue fazer escolhas mais conscientes e preservar o acessório por muito mais tempo, mantendo suas características e seu valor como bem durável.