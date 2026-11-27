O movimento acompanha a expansão do chamado discovery commerce, ou comércio por descoberta, modelo em que o consumidor encontra produtos durante o consumo de conteúdo, mesmo sem ter iniciado a navegação com a intenção de comprar. No Brasil, o TikTok Shop completou seu primeiro ano de operação em maio de 2026, com crescimento expressivo nos indicadores divulgados pela empresa.

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Segundo dados publicados pelo ?TikTok em junho de 2026, o GMV médio diário (em base mensal) da plataforma cresceu 102 vezes desde o lançamento no país. O número médio de criadores afiliados ativos, considerados aqueles que realizaram ao menos uma venda no dia, aumentou 46 vezes no mesmo período.

A pesquisa in-app realizada pela plataforma com 17 mil usuários também apontou que 57,8% dos participantes concluem compras diretamente no TikTok Shop depois de descobrirem um produto dentro do aplicativo. Os resultados indicam que o conteúdo tem um papel importante não apenas na divulgação de produtos, mas também na conversão de interesse em compras.

Para quem vende on-line, essa dinâmica ampliou as formas de alcançar consumidores. Em vez de depender exclusivamente de buscas por produtos ou de visitas a uma loja virtual, os vendedores passaram a apresentar seus itens em vídeos, demonstrações e conteúdos produzidos por criadores. A descoberta acontece durante o entretenimento, e a compra pode ser realizada no mesmo ambiente.

As transmissões ao vivo também têm ganhado espaço nessa nova forma de consumo. Em estudo realizado pelo TikTok Shop em parceria com a NielsenIQ e divulgado em outubro de 2026, 91% dos consumidores entrevistados que compram na plataforma concordaram que as lives são uma boa maneira de esclarecer dúvidas e descobrir produtos. Entre os participantes, 67% apontaram como vantagem poder ver o funcionamento do item na prática, enquanto 47% destacaram a possibilidade de fazer perguntas durante a transmissão.

Os dados da pesquisa, que ouviu 1.002 consumidores adultos, estão disponíveis no comunicado do TikTok Shop sobre live commerce. O formato permite que vendedores e criadores demonstrem produtos e interajam com o público em tempo real, oferecendo informações que podem ajudar na decisão de compra.

Para Bruno Brito, CEO da Empreender, empresa desenvolvedora de aplicativos para e-commerce, a mudança representa uma nova forma de conectar produtos e consumidores.

“O conteúdo passou a fazer parte da jornada de compra. Para quem vende on-line, isso significa que a oportunidade não está apenas em aparecer quando o consumidor procura um produto, mas também em apresentar algo relevante enquanto ele está descobrindo novidades.”

Andreas Piekarz, CTO da Empreender, destaca a importância de preparar a operação para acompanhar a expansão dos canais de venda.

“Quando o vendedor encontra um novo canal para alcançar consumidores, também precisa de uma operação preparada para acompanhar esse movimento. A integração entre plataformas ajuda a reduzir etapas manuais e facilita a gestão dos produtos e dos pedidos.”

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A conexão entre conteúdo e comércio cria novas possibilidades para pequenos negócios, marcas e empreendedores que desejam diversificar seus canais de venda. O avanço do TikTok Shop mostra que a experiência de compra pode começar em um vídeo, em uma recomendação ou em uma demonstração ao vivo, tornando a capacidade de apresentar produtos e manter uma operação organizada cada vez mais importante para quem vende pela internet.