26 de novembro de 2026, Moscou - A Sber apresentou, no primeiro dia da AI Journey, conferência internacional sobre inteligência artificial, a primeira apresentação de balé do mundo com participação de um robô humanoide. Batizado de Yuni, o robô dividiu o palco com bailarinos da Academia de Dança Boris Eifman, instituição russa que mantém parceria de longa data com o banco. A apresentação integrou as comemorações dos 185 anos da Sber e reuniu arte, engenharia e inteligência artificial física em um único espetáculo.

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A Academia de Dança Boris Eifman é reconhecida por unir as tradições do balé clássico às linguagens da coreografia contemporânea, formando bailarinos preparados para os desafios artísticos do século XXI. A parceria com a Sber abriu um novo capítulo nessa trajetória, ao aproximar o ensino coreográfico de soluções tecnológicas voltadas à robótica, mantendo o ser humano no centro da proposta e a tecnologia como parceira na ampliação do potencial criativo e físico dos envolvidos.

O balé exige precisão de movimentos, senso apurado de ritmo e interação delicada entre os parceiros de cena, características que tornaram a inclusão de um robô humanoide no palco um desafio de engenharia complexo. Alunos da Academia demonstraram elementos coreográficos específicos, utilizados pelos engenheiros da Sber para treinar o robô a reproduzir a fluidez e a postura dos movimentos humanos. Gradualmente, Yuni aprendeu a executar sequências completas, manter o ritmo da música e sincronizar seus passos aos dos bailarinos.

Tecnologia física a serviço da criação artística

O projeto permitiu à equipe da Sber testar, em um ambiente artístico, soluções próprias de controle, coordenação e sincronização de sistemas robóticos, criando condições para que o robô aprendesse uma nova linguagem de movimentos ao lado dos alunos da Academia. A iniciativa também demonstrou o potencial de aplicação da Physical AI, ramo da inteligência artificial voltado à interação de máquinas com o ambiente físico, para além dos palcos de teatro.

Tradição coreográfica dialoga com inovação

Para Boris Eifman, diretor artístico e presidente do Teatro Acadêmico Estatal de Balé Boris Eifman de São Petersburgo, a proposta representou um desafio inédito. “A Academia de Dança é uma escola coreográfica inovadora, dedicada à formação de artistas de balé versáteis para o século XXI, e estamos alcançando esse objetivo. A proposta da Sber de ensinar robôs a dançar representou um desafio inesperado para a Academia. Aceitamos o desafio. Um enorme volume de trabalho foi realizado, e os robôs começaram a dançar. Essa dança reflete a eterna luta dos opostos e a busca incessante da humanidade pelo progresso”, afirma o coreógrafo.

Inteligência artificial física ganha protagonismo

Andrey Belevtsev, vice-presidente sênior e diretor de Tecnologia e Inteligência Artificial da Sberbank, destaca que a tecnologia deixou de ocupar apenas o papel de ferramenta para se tornar parte ativa do processo criativo. “A tecnologia está deixando de ser apenas uma ferramenta para se tornar uma participante plena do processo criativo. Nosso robô demonstra como a inteligência artificial física pode perceber o ambiente ao seu redor, coordenar seus movimentos e interagir com as pessoas em tempo real. Para nós, isso representa um avanço significativo no desenvolvimento da inteligência artificial física. O projeto ganhou vida graças ao trabalho de uma grande equipe, formada por engenheiros da Sber e profissionais do mundo do balé”, afirma o executivo.

Vladislav Kreynin, diretor do Departamento de Marketing e Comunicação da Sberbank e membro do Conselho Curador da Academia de Dança Boris Eifman, lembra que a relação entre as duas instituições já soma mais de 15 anos. “Trabalhamos com a Academia de Dança Boris Eifman há mais de 15 anos, e nosso novo projeto representa um passo seguinte único: seres humanos e robôs dançando juntos no mesmo palco. Geralmente, existem duas narrativas predominantes sobre os robôs: ou a máquina serve ao ser humano, ou o substitui. Estamos apresentando uma terceira perspectiva, a de um dueto, um encontro entre dois opostos que colidem, se afastam e são atraídos um pelo outro novamente. O ser humano traz emoção à dança, enquanto o robô contribui com precisão”, descreve.

AI Journey reúne especialistas de todo o mundo

A AI Journey é uma conferência internacional anual que reúne especialistas em inteligência artificial, realizada com apoio da Aliança de IA da Rússia, com foco nos desenvolvimentos mais avançados da área e em seus impactos na ciência, na economia e na sociedade, além de estimular a participação de jovens pesquisadores. A edição anterior do evento reuniu mais de 300 palestrantes de diferentes países, entre eles Rússia, Índia, China e Estados Unidos.

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A apresentação na AI Journey evidencia como o setor de tecnologia busca aplicações para a inteligência artificial física além do ambiente corporativo, unindo áreas até então distantes, como a robótica e as artes cênicas. Para a Sber e para a Academia de Dança Boris Eifman, o episódio marca o início de uma nova fase de experimentação conjunta, que deve orientar futuros projetos de interação entre humanos e sistemas robóticos.