A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) manifestou otimismo com a escolha de Luiz Carlos Trabuco para comandar o Ministério da Fazenda no futuro governo Lula. Para a entidade, a trajetória do executivo à frente de uma das principais instituições financeiras do país e seu reconhecido compromisso com a economia real representam credenciais fundamentais para o exercício da função.

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De acordo com a ABIMAQ, a indicação sinaliza uma perspectiva positiva de interlocução entre o governo, o mercado e o setor produtivo, abrindo caminho para uma condução da política econômica pautada pela previsibilidade, responsabilidade fiscal e foco no crescimento sustentável.

Para José Velloso, presidente executivo da ABIMAQ, a relação histórica de proximidade entre Trabuco e o setor industrial é um diferencial relevante para o momento do país. “Trabuco sempre manteve um canal aberto com a indústria e com a ABIMAQ, demonstrando especial atenção ao fortalecimento do setor produtivo e à importância dos investimentos para o desenvolvimento econômico. Ele sempre reconheceu o papel estratégico da indústria de máquinas e equipamentos na modernização, na competitividade e na melhoria da produtividade da economia nacional”, destaca Velloso.

O presidente-executivo da ABIMAQ ressalta ainda a agenda prioritária que o setor espera ver na pauta do novo ministro para destravar o crescimento do país. “Para a indústria brasileira de máquinas e equipamentos, é fundamental que o Ministério da Fazenda tenha como prioridades a recuperação dos investimentos, a redução sustentável das taxas de juros, a ampliação do acesso ao crédito e o fortalecimento da competitividade da indústria nacional”, afirma Velloso.

A ABIMAQ reforça ainda que espera manter e aprofundar o diálogo institucional com a equipe econômica, colocando-se à disposição para contribuir na formulação de políticas públicas que estimulem a produção, a geração de empregos qualificados e a neoindustrialização do Brasil.

Sobre a ABIMAQ

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A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) representa cerca de 9 mil empresas dos mais diferentes segmentos fabricantes de bens de capital mecânicos, cujo desempenho tem impacto direto sobre os demais setores produtivos nacionais. A entidade atua no fortalecimento da indústria nacional por meio da defesa de políticas econômicas e industriais que promovam a competitividade e o desenvolvimento tecnológico.