A intensificação das ondas de calor e dos episódios de chuvas extremas tem imposto novos desafios à construção e à manutenção de residências no Brasil. Além da estética e do conforto, aspectos como resistência às intempéries, eficiência térmica e sistemas de drenagem ganham relevância no planejamento dos imóveis para mitigar riscos de danos estruturais e prejuízos materiais.

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Um reflexo desse cenário foi observado após as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 55,5% dos moradores atingidos relataram, entre 15 de setembro de 2025 e 27 de fevereiro de 2026, algum tipo de dano estrutural em seus domicílios. Diante desses indicadores, a adaptação climática tornou-se uma diretriz técnica na construção civil.

Para Maria Fernanda Wiethorn Aliano, CEO da we.arch, o planejamento arquitetônico precisa priorizar a resiliência das edificações. “Não basta mais construir uma casa bonita. É preciso pensar em como ela vai enfrentar ondas de calor, chuvas intensas e outras condições climáticas ao longo das próximas décadas. Uma residência bem planejada precisa oferecer conforto, consumir menos recursos e exigir menos intervenções corretivas ao longo do tempo”, afirma a arquiteta.

Segundo a especialista, a preparação começa na fase de projeto, considerando a durabilidade, o desempenho térmico, a facilidade de manutenção e a eficiência dos materiais aplicados. Abaixo estão cinco medidas técnicas apontadas pela profissional para adaptar as residências às variações climáticas:

1- Identificação de sinais de manutenção Manchas de umidade, pintura descascando, mofo recorrente, pequenas fissuras e rejuntes deteriorados são indicadores de desgaste que exigem atenção. Portas e janelas com perda de vedação, calhas que transbordam e pontos com acúmulo frequente de água também apontam a necessidade de reparos. “Os problemas raramente surgem de repente. Normalmente, a casa já vinha dando sinais. Quanto antes essas questões forem tratadas, menor será o custo da intervenção”, comenta Maria Fernanda Wiethorn Aliano, CEO da we.arch.

2 - Revisão de telhados e sistemas de drenagem A manutenção preventiva reduz a necessidade de reformas emergenciais durante períodos chuvosos. A recomendação técnica inclui a limpeza periódica das calhas, a revisão das impermeabilizações, a inspeção das esquadrias, a troca de vedantes ressecados e a verificação dos sistemas de drenagem. “Observar as áreas excessivamente impermeabilizadas do terreno é essencial. A adoção de pisos drenantes, jardins de chuva e melhorias no escoamento da água pode ajudar a reduzir os impactos das chuvas intensas”, expõe Maria Fernanda. O escoamento adequado previne infiltrações, comprometimentos estruturais associados à umidade e alagamentos.

3 - Proteção térmica contra o calor extremo A climatização eficiente inicia-se no desenho arquitetônico por meio de estratégias que limitam a entrada e o acúmulo de calor, reduzindo a dependência exclusiva de aparelhos de ar-condicionado. Entre os recursos estão a ventilação cruzada, que promove a renovação do ar, e a instalação de brises, beirais, pergolados e marquises. O uso de vegetação para sombreamento e de vidros com controle solar também diminui o ganho térmico. Na cobertura, a aplicação de isolamento termoacústico, mantas térmicas e sistemas construtivos de maior desempenho reduz a transferência de calor para o interior ao longo do dia. A seleção de acabamentos — como pisos de madeira, tecidos naturais e revestimentos adequados — também influencia o conforto térmico. Caso determinados cômodos apresentem aquecimento excessivo, recomenda-se reavaliar as proteções solares, a vedação das esquadrias, as películas, as persianas técnicas e o isolamento do telhado.

4 - Uso de tecnologias para eficiência energética Sistemas de automação residencial permitem integrar persianas, climatização, iluminação e sensores de temperatura e luminosidade, ajustando o funcionamento dos equipamentos conforme a demanda. Segundo a CEO da we.arch, o monitoramento permite acompanhar o consumo energético em tempo real e identificar desperdícios. A priorização de eletrodomésticos de alta eficiência — como aparelhos de ar-condicionado com tecnologia inverter —, somada à instalação de sistemas fotovoltaicos e de aquecimento de água por bomba de calor, auxilia na redução do consumo de eletricidade da rede ao longo da vida útil da edificação.

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5 - Integração da adaptação climática desde o projeto Para a arquiteta, o planejamento residencial deve tratar materiais, tecnologia, iluminação, ventilação e paisagismo como um sistema integrado. Essa análise inicia-se antes da obra, com o estudo da topografia do terreno, da incidência solar e do microclima local. Em regiões sujeitas a chuvas intensas, é necessário mapear os caminhos naturais de escoamento da água e os riscos de alagamento. Em áreas de temperaturas elevadas, a orientação solar do imóvel e a distribuição dos ambientes ajudam a mitigar a exposição excessiva ao sol, aumentando a durabilidade da construção.