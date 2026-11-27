A Vector 360, plataforma de benchmarking de jornadas digitais para instituições financeiras, está lançando duas funcionalidades que ampliam a forma como bancos, cooperativas e fintechs comparam a experiência oferecida a seus clientes: uma aba de vídeos, que coloca lado a lado o passo a passo de uma mesma atividade em diferentes instituições, e um assistente com uso de inteligência artificial (IA), que permite chegar rapidamente às respostas. As novidades marcam uma nova fase da empresa, agora sob a direção de Paulo Naliato.

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Como funciona o comparativo em vídeo

Na nova aba, o gestor escolhe o produto, como o Pix, e a jornada específica, que pode ser um boleto com QR Code ou um pagamento automático, por exemplo. Define também o perfil do cliente (pessoa física ou jurídica) e o canal (mobile ou desktop). Em seguida, seleciona as instituições que quer comparar. No celular, é possível comparar até quatro telas ao mesmo tempo.

Os vídeos são gravações de clientes reais percorrendo as jornadas de cada produto, e não simulações. Isso permite acompanhar exatamente o que o cliente enfrenta, inclusive a espera, desde o acesso até a conclusão de cada processo.

A funcionalidade permite três tipos de análise:

comparativa: todos os vídeos rodam juntos, e o gestor identifica onde uma jornada é mais ágil e onde cria fricção;

individual: o gestor percorre uma única instituição, da primeira à última tela;

por tela: é possível analisar quadro a quadro e sincronizar momentos diferentes de cada vídeo para comparar etapas específicas.

Conversa com IA

Outra nova funcionalidade é um chat com IA integrado à plataforma, nos moldes dos assistentes conversacionais hoje populares. O gestor faz perguntas em linguagem natural, aprofunda a pesquisa com novas questões e recebe respostas rápidas e objetivas sobre as análises com a concorrência.

O assistente responde com base em dados e evidências das próprias instituições financeiras. O acesso à plataforma é exclusivo para clientes contratantes, em modelo de assinatura, com acesso direto à plataforma, sem depender de projetos sob demanda.

“Não é preciso mais pesquisar várias fontes para chegar a uma conclusão. O gestor pode ter respostas precisas, de forma simples e prática, em uma só plataforma”, afirma Paulo Naliato, diretor da Vector 360. Segundo ele, as novas funcionalidades são complementares: os vídeos e os dados fornecem a evidência, enquanto o chat acelera a interação e ajuda a chegar rapidamente nas respostas que busca.

Nova fase da Vector

A Vector 360 foi criada pela Chicago Advisory Partners, que foi responsável pelo desenvolvimento da camada administrativa do Open Finance no Brasil. Em um cenário de compartilhamento de dados e concorrência crescente entre bancos, cooperativas e fintechs, acompanhar como o mercado atende o cliente tornou-se insumo para decisões de produto.

A plataforma foi lançada em agosto de 2025 e passou por uma primeira etapa de validação de mercado. Com Naliato, a empresa reorganizou a infraestrutura tecnológica para acelerar o desenvolvimento e ampliar a cobertura. A atualização dos produtos ocorre a cada dois ou três meses, considerando a necessidade dos clientes e a velocidade com que as instituições fazem evoluções nos canais.

“A primeira versão da plataforma cumpriu o papel de levar a ideia ao mercado. Agora incorporamos o aprendizado desse período para lançar uma versão mais robusta, com tecnologia de ponta para escalar a entrega”, diz Naliato. “O universo das instituições financeiras é muito maior do que o que cobrimos hoje. Estamos expandindo as comparações para cobrir todo o portfólio de produtos e serviços, como crédito, investimentos, câmbio, seguros e outros”, completa.

Executivo com mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, em meios de pagamento e no varejo, Naliato trabalhou nas principais instituições financeiras que atuam no Varejo (Pessoa Física e Jurídica), foi vice-presidente na Via Varejo, na Cielo e na Unico. A Vector também vê espaço para atuar, no futuro, em segmentos como adquirência, saúde e varejo.

Sobre o ecossistema Ekantika

A Vector 360 e a Chicago Advisory Partners fazem parte do ecossistema Ekantika, house of business solutions composto por mais seis empresas: Ekantika Consultoria, Ekantika Learning Lab; Alliah; iEVO; INFORM e Vitaryon. O ecossistema Ekantika contabiliza mais de 450 projetos realizados e mais de 150 clientes atendidos, distribuídos em mais de 15 segmentos de mercado.

https://vector360.com.br/

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