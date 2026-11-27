A participação de solteiros entre os compradores de imóveis de multipropriedade no Brasil cresceu cerca de 68% em um ano, segundo o levantamento Cenário do Desenvolvimento de Multipropriedades no Brasil 2026, da Caio Calfat Real Estate Consulting. O percentual passou de 13,4%, em 2025, para 22,5%, em 2026, um avanço de 9,1 pontos percentuais. O resultado mostra uma mudança no perfil dos consumidores de imóveis para férias, mercado historicamente associado a casais e famílias com filhos.

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Na multipropriedade, diferentes pessoas adquirem frações de um mesmo imóvel e têm direito de utilização por períodos determinados do ano, com divisão dos custos de manutenção e administração. O modelo, regulamentado no Brasil desde 2018, permite a aquisição de uma propriedade destinada ao lazer sem a necessidade de arcar com o valor integral de uma segunda residência.

Para Roberto Kwon, CEO do Amazon Parques & Resorts, primeiro complexo turístico e hoteleiro do mundo com temática amazônica, em construção no modelo de multipropriedade em Penha, no litoral norte de Santa Catarina, a ampliação desse mercado para além do público familiar está ligada à valorização da autonomia e à busca por formas de consumo mais alinhadas às necessidades individuais. “Os solteiros têm encontrado nesse modelo de cotas uma alternativa para aproveitar imóveis de lazer sem precisar arcar sozinhos com os custos de aquisição e manutenção de uma segunda residência. Como esse público geralmente não precisa conciliar as viagens com a rotina de filhos ou outros integrantes da família, pode ter maior flexibilidade para planejar suas férias”, explica.

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Com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 480 milhões previsto para a primeira fase, o resort terá três torres, 252 apartamentos e mais de 9 mil m² de área de lazer, com piscinas, brinquedos aquáticos, quadras esportivas e espaços de convivência inspirados na Amazônia. Localizado a sete minutos do Beto Carrero World, maior parque temático da América Latina, o empreendimento já comercializou mais de 60% das cotas da primeira fase e terá gestão hoteleira da Wyndham Hotels & Resorts. O complexo também é afiliado à RCI, rede internacional de intercâmbio de férias que permite aos proprietários trocar seus períodos de hospedagem por estadias em milhares de empreendimentos no Brasil e no exterior, conforme as condições e a disponibilidade da rede.