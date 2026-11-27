Em outubro de 2026, 93,06% dos comentários que os consumidores compartilharam espontaneamente na internet sobre suas experiências no varejo óptico foram positivos, segundo o Índice Nacional de Satisfação do Varejo (INSV), apurado pela agência Inroots em parceria com a Abióptica. O resultado supera o do conjunto de óticas, joias, bijuterias, bolsas e acessórios (89,64%).

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A análise do índice, que considerou comentários sobre 675 lojas, mostra que o atendimento foi o tema mais comentado na experiência de compra, com 81,38% das menções, à frente de produto (12,89%), preço (4,42%) e loja (1,31%). Para a Inroots, a qualidade do atendimento na loja e do serviço de pós-venda segue como o elemento mais importante para a satisfação do consumidor do varejo óptico. A pergunta que se coloca a partir desses dados é o que acontece depois da venda.

A análise de Ambra Nobre Sinkoc, diretora executiva da Abióptica, aponta que atrair clientes ficou mais difícil e mais caro, e que muitas empresas encerram o relacionamento assim que o pagamento é aprovado. Para ela, o varejo óptico tem uma vantagem rara: conhece o cliente, sabe o que ele comprou, qual é a sua necessidade visual e, muitas vezes, seus hábitos. Reter, para a executiva, significa manter uma relação útil, sem bombardear o consumidor com mensagens e promoções. “Vender uma vez gera faturamento. Fazer o cliente voltar constrói uma empresa”, resume.

O consumidor também sinaliza o que espera. Segundo o Panorama da Fidelização no Brasil 2026, estudo do Tudo Sobre Incentivos (Valuenet) em parceria com a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF), que ouviu 2.333 consumidores de todo o país entre agosto e setembro, 85,9% participam de programas de fidelidade e 18,7% trocariam de marca se ela deixasse de oferecer o programa.

O ssOtica, plataforma de tecnologia que atende mais de 7,9 mil óticas no Brasil, reúne em seu ecossistema ferramentas voltadas ao relacionamento com o cliente depois da venda, como CRM, Radar de Satisfação e Ótica Zap.

Nos eventos do setor, Helyelma Vieira, Analista de Sucesso do Cliente do ssOtica, vê os lojistas cada vez mais atentos às novidades do mercado óptico e, ao mesmo tempo, com uma preocupação crescente com a organização e a gestão do negócio: querem operar com mais eficiência e entender melhor seus clientes. “Os lojistas querem inovar, oferecer experiências melhores e utilizar a tecnologia a seu favor, mas também estão percebendo que crescer não depende apenas de conquistar novos clientes. É preciso cuidar de quem já passou pela loja e aproveitar melhor o potencial dessa relação”, afirma.

Para Juliana Galvão, Analista de Negócios do ssOtica, o relacionamento com o cliente não deve terminar na entrega dos óculos. “Um contato para saber como foi a adaptação, um lembrete sobre a importância de acompanhar a saúde visual, orientações sobre os cuidados com as lentes e até uma comunicação em um momento oportuno para uma nova compra são iniciativas simples, mas que fazem diferença na experiência do cliente”, afirma.

A analista aponta que o desafio é transformar essas iniciativas em rotina da loja. Muitas óticas ainda dependem da memória dos vendedores para retomar o contato com quem já comprou, e boas oportunidades acabam perdidas. Com ferramentas de gestão e automação, a ótica consegue organizar a carteira de clientes, acompanhar históricos de compra e estabelecer comunicações de acordo com o momento da jornada, de modo que o cliente seja lembrado também fora do momento da venda. Para ela, indicadores como satisfação, frequência de recompra, recuperação de clientes inativos e adesão às campanhas permitem ao gestor avaliar se as ações funcionam.

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A satisfação alta indica que a venda foi bem-feita. O que define se o cliente volta é o que a ótica faz para fidelizar clientes depois da entrega, do lembrete da revisão de grau ao acompanhamento da adaptação aos óculos.