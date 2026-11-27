Profissionais de RH de grandes empresas brasileiras estão entre os que mais procuram o auxílio de mentores para o desenvolvimento da carreira. Na comparação com a média geral, trabalhadores da área se matriculam 1,6 vez mais em mentorias. O levantamento é da Unico Skill e traz dados de trabalhadores de 180 grandes empresas brasileiras, como Bradesco, Bayer, Aché, Ypê, Solar Coca-Cola, iFood, Nestlé, entre outras, que oferecem o benefício educação ilimitado aos colaboradores.

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As matrículas em mentorias correspondem a 14,5% de todas as inscrições feitas por profissionais de RH nos cursos disponíveis no catálogo da Unico Skill, que inclui graduações, pós, cursos livres e de idiomas, além de educação de jovens e adultos (EJA). O índice é 1,6 vez maior que o da média da plataforma, que é de 9,1% de matrículas em mentorias. Os dados são de janeiro a outubro de 2026.

“É interessante ver esse movimento porque aprender não é só consumir conteúdo, mas é trocar, questionar, ouvir quem já passou por desafios parecidos e ampliar o próprio repertório. A mentoria cria esse espaço”, afirma Eveli Marconatto, Diretora de Pessoas da Unico Skill. “E tem algo importante aqui: cada vez mais, as pessoas querem participar das decisões sobre o próprio desenvolvimento, em vez de simplesmente seguir uma trilha pronta.”

A procura por mentorias vem crescendo ano a ano. Em 2023, correspondiam a 2,9% das matrículas de profissionais de RH. O número subiu para 7,7% em 2024, 13,1% em 2025 e chegou aos 14,5% de janeiro a outubro de 2026.

Mentoria é uma das principais maneiras não apenas de desenvolver novas habilidades, mas de potencializar as habilidades que já possui. Uma pesquisa do Future Skills Centre junto com o Environics Institute, do Canadá, mostra que 83% dos profissionais que têm mentor afirmam que a relação os ajudou a avançar na carreira. Nos Estados Unidos, 19% dos trabalhadores afirmam que a falta de um mentor ou de alguém que defenda sua carreira atrapalhou sua trajetória, segundo o Career Optimism Index 2023, da Universidade de Phoenix.

Outros cursos

Já em cursos livres, a proporção de matrículas entre profissionais de RH é um pouco menor do que a média: 47,5% contra 48,3%. Em idiomas, os números também são próximos: 22,1% contra 22,5%. Já a proporção de inscrições em cursos de graduação entre profissionais de RH é significativamente menor do que a média da plataforma: 2,4% contra 6,3%. Em pós-graduações, ligeiramente maior: 11,3% contra 10,7%.

O que o RH mais estuda

Profissionais de RH estão entre os mais focados na conquista de habilidades humanas. Cursos voltados para soft skills e desenvolvimento pessoal correspondem a 16,3% das matrículas desses colaboradores, quatro pontos acima da média da plataforma (12,3%). Esses trabalhadores também buscam mais cursos de gestão e liderança do que a média: 12,5% contra 9,1%.

“A IA está mudando o que fazemos e como trabalhamos. Mas quanto mais a tecnologia avança, mais precisamos de pessoas capazes de pensar criticamente, tomar decisões, influenciar e trabalhar juntas. A grande discussão não é só quais habilidades precisamos aprender, mas quais precisamos deixar de desenvolver da mesma forma. O RH tem um papel importante em provocar essa conversa e conectar o desenvolvimento das pessoas ao futuro do negócio”, avalia Eveli.

Para o levantamento, considerou-se que profissionais de RH são usuários com cargo na área ou que atuam em departamentos ligados ao setor, como recursos humanos, gente e gestão, departamento pessoal, treinamento e desenvolvimento e recrutamento.

Sobre a Unico Skill

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A Unico Skill é uma empresa brasileira que busca democratizar o conhecimento no ambiente corporativo, fornecendo educação ilimitada como benefício a funcionários de empresas e seus dependentes. A plataforma conecta empresas, trabalhadores e algumas das melhores instituições de ensino do Brasil, como Mackenzie, PUCPR, PUCRS, Fundação Dom Cabral, Estácio, Coursera, CNA, entre outras, além das melhores universidades estrangeiras. Atualmente, o benefício educação da Unico Skill está em mais de 180 empresas, como Solar Coca-Cola, iFood, Bradesco, Bayer, Aché, Ypê, Farmácia Pague Menos, BMG, Banco BV e outras, que somam mais de 500 mil colaboradores. O benefício educação ilimitado funciona como um plano de saúde, mas voltado à educação: a empresa paga um valor fixo mensal por colaborador, e os trabalhadores passam a ter acesso à plataforma.