Busca por mentorias cresce entre profissionais de RH
Dados da Unico Skill, criadora do primeiro benefício educação ilimitado do país, revelam que trabalhadores da área de recursos humanos se inscrevem em mentorias 1,6 vez mais do que a média da plataforma.
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Profissionais de RH de grandes empresas brasileiras estão entre os que mais procuram o auxílio de mentores para o desenvolvimento da carreira. Na comparação com a média geral, trabalhadores da área se matriculam 1,6 vez mais em mentorias. O levantamento é da Unico Skill e traz dados de trabalhadores de 180 grandes empresas brasileiras, como Bradesco, Bayer, Aché, Ypê, Solar Coca-Cola, iFood, Nestlé, entre outras, que oferecem o benefício educação ilimitado aos colaboradores.
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As matrículas em mentorias correspondem a 14,5% de todas as inscrições feitas por profissionais de RH nos cursos disponíveis no catálogo da Unico Skill, que inclui graduações, pós, cursos livres e de idiomas, além de educação de jovens e adultos (EJA). O índice é 1,6 vez maior que o da média da plataforma, que é de 9,1% de matrículas em mentorias. Os dados são de janeiro a outubro de 2026.
“É interessante ver esse movimento porque aprender não é só consumir conteúdo, mas é trocar, questionar, ouvir quem já passou por desafios parecidos e ampliar o próprio repertório. A mentoria cria esse espaço”, afirma Eveli Marconatto, Diretora de Pessoas da Unico Skill. “E tem algo importante aqui: cada vez mais, as pessoas querem participar das decisões sobre o próprio desenvolvimento, em vez de simplesmente seguir uma trilha pronta.”
A procura por mentorias vem crescendo ano a ano. Em 2023, correspondiam a 2,9% das matrículas de profissionais de RH. O número subiu para 7,7% em 2024, 13,1% em 2025 e chegou aos 14,5% de janeiro a outubro de 2026.
Mentoria é uma das principais maneiras não apenas de desenvolver novas habilidades, mas de potencializar as habilidades que já possui. Uma pesquisa do Future Skills Centre junto com o Environics Institute, do Canadá, mostra que 83% dos profissionais que têm mentor afirmam que a relação os ajudou a avançar na carreira. Nos Estados Unidos, 19% dos trabalhadores afirmam que a falta de um mentor ou de alguém que defenda sua carreira atrapalhou sua trajetória, segundo o Career Optimism Index 2023, da Universidade de Phoenix.
Outros cursos
Já em cursos livres, a proporção de matrículas entre profissionais de RH é um pouco menor do que a média: 47,5% contra 48,3%. Em idiomas, os números também são próximos: 22,1% contra 22,5%. Já a proporção de inscrições em cursos de graduação entre profissionais de RH é significativamente menor do que a média da plataforma: 2,4% contra 6,3%. Em pós-graduações, ligeiramente maior: 11,3% contra 10,7%.
O que o RH mais estuda
Profissionais de RH estão entre os mais focados na conquista de habilidades humanas. Cursos voltados para soft skills e desenvolvimento pessoal correspondem a 16,3% das matrículas desses colaboradores, quatro pontos acima da média da plataforma (12,3%). Esses trabalhadores também buscam mais cursos de gestão e liderança do que a média: 12,5% contra 9,1%.
“A IA está mudando o que fazemos e como trabalhamos. Mas quanto mais a tecnologia avança, mais precisamos de pessoas capazes de pensar criticamente, tomar decisões, influenciar e trabalhar juntas. A grande discussão não é só quais habilidades precisamos aprender, mas quais precisamos deixar de desenvolver da mesma forma. O RH tem um papel importante em provocar essa conversa e conectar o desenvolvimento das pessoas ao futuro do negócio”, avalia Eveli.
Para o levantamento, considerou-se que profissionais de RH são usuários com cargo na área ou que atuam em departamentos ligados ao setor, como recursos humanos, gente e gestão, departamento pessoal, treinamento e desenvolvimento e recrutamento.
Sobre a Unico Skill
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A Unico Skill é uma empresa brasileira que busca democratizar o conhecimento no ambiente corporativo, fornecendo educação ilimitada como benefício a funcionários de empresas e seus dependentes. A plataforma conecta empresas, trabalhadores e algumas das melhores instituições de ensino do Brasil, como Mackenzie, PUCPR, PUCRS, Fundação Dom Cabral, Estácio, Coursera, CNA, entre outras, além das melhores universidades estrangeiras. Atualmente, o benefício educação da Unico Skill está em mais de 180 empresas, como Solar Coca-Cola, iFood, Bradesco, Bayer, Aché, Ypê, Farmácia Pague Menos, BMG, Banco BV e outras, que somam mais de 500 mil colaboradores. O benefício educação ilimitado funciona como um plano de saúde, mas voltado à educação: a empresa paga um valor fixo mensal por colaborador, e os trabalhadores passam a ter acesso à plataforma.
Website: https://unicoskill.com.br