Antes de ser sócio de uma academia, Ricardo Weber foi aluno. Durante um ano, ele treinou na unidade da Rede UFit em Timbó (SC), cidade onde morava, e foi assim que conheceu o negócio. Depois de conhecer a academia como aluno, Ricardo passou a olhar para ela como investidor e decidiu comprar cotas do CT UFit Gaspar, inaugurado em setembro de 2026 em Gaspar (SC). Foi o primeiro investimento da vida dele.

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Pesquisa antes da decisão

Ricardo não decidiu rápido. Ele conta que participou de várias reuniões, pediu documentos e fez verificações antes de fechar o negócio. "Investiguei bastante para poder ter uma segurança no investimento. É o meu primeiro investimento. Então são decisões que são um pouco difíceis de serem tomadas quando é uma pessoa física", afirma.

Ele escolheu o setor porque a academia trabalha com saúde e bem-estar. Na avaliação dele, esse ramo tende a crescer porque as pessoas buscam viver mais e de forma mais saudável.

Da obra à inauguração

Na Rede UFit, os sócios investidores entram antes de a unidade ficar pronta. Por isso, Ricardo acompanhou cada etapa da obra em Gaspar até a festa de inauguração, em 5 de setembro de 2026. Hoje ele vê a academia crescer. "Atualmente já é um sucesso, já tem uma gama de alunos. Todos os meses tem mais alunos do que no mês anterior", diz.

Saúde além do negócio

Ricardo continua treinando e diz que a rotina de exercícios melhorou a disposição no dia a dia, inclusive para brincar com o filho. "Não é uma questão estética, é uma questão de saúde", diz.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de um terço dos adultos do mundo, o equivalente a 1,8 bilhão de pessoas, não cumpre a recomendação de pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana. O dado é de 2022 e representa alta de cinco pontos percentuais em relação a 2010.

Sobre a Rede UFit

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A Rede UFit tem 24 academias em operação e outras 11 em implantação, segundo a empresa. O CT UFit Gaspar é uma das unidades abertas em 2026. A trajetória de Ricardo também pode ser vista em vídeo publicado no canal da Rede UFit no YouTube.