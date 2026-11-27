A TVS Motor Company, parte da TVS VENU, e renomada fabricante internacional de veículos de duas e três rodas, anunciou hoje o lançamento mundial do TVS Armado – o melhor triciclo de carga da categoria com capacidade de carga de 1 tonelada. Com este lançamento, a TVS expande seu portfólio de mobilidade comercial com um triciclo projetado para atender às crescentes necessidades de transporte de carga e logística de primeira e última milha.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261126467162/pt/

Beyond the product itself, TVS Armado is backed by the assurance associated with the TVS Motor brand. The company's focus on quality, reliability, genuine spare parts availability, trained service personnel and customer support is intended to help commercial users maintain their vehicles and businesses with confidence.

Ao reconhecer as necessidades de empresários, proprietários de frotas e empresas de entrega, o TVS Armado foi desenvolvido com um enfoque centrado no cliente, traduzindo requisitos operacionais do mundo real em uma solução de mobilidade confiável, projetado para manter os negócios em movimento dia a dia.

O TVS Armado é equipado com um robusto motor de 200 cc refrigerado a óleo, que oferece 10,6 kW de potência máxima a 7.500 rpm e 15,5 Nm de torque máximo a 5.000 rpm, acoplado a uma transmissão manual de cinco velocidades. Projetado para soluções de mobilidade comercial exigentes, possui um tanque de combustível de 16 litros para suportar longas jornadas de trabalho. Sua caçamba de dois metros de comprimento oferece uma ampla área de carga com capacidade de até 1 tonelada, permitindo que empresas transportem uma grande variedade de mercadorias com eficiência. A grande caçamba, junto com 230 mm de altura livre do solo e uma suspensão robusta com feixe de molas, foi projetada para suportar operações em diversas condições de estrada, incluindo rotas urbanas, suburbanas e rurais. O motor refrigerado a óleo, o primeiro do setor, foi desenvolvido para oferecer um equilíbrio prático entre durabilidade e facilidade de manutenção, com o respaldo das melhores condições de garantia da categoria, o que reforça a confiança do cliente na aquisição do veículo a longo prazo.

Em seu discurso no lançamento mundial, Peyman Kargar, Presidente de Negócios Internacionais da TVS Motor Company disse, "A TVS Motor sempre acreditou em oferecer soluções inovadoras de mobilidade. Com o TVS Armado, nos tornamos a primeira fabricante de equipamentos originais (OEM) de renome mundial a entrar no segmento de triciclos de carga, ao trazer um produto inovador e o melhor da categoria para o espaço de mobilidade de carga de 1 tonelada. A logística de primeira e última milha é essencial para empresas e comunidades, sendo que o TVS Armado foi criado em torno das necessidades reais de clientes e empresários, combinando capacidade de carga, confiabilidade e durabilidade de classe mundial com a praticidade necessária para uso comercial diário."

"À medida que expandimos nosso portfólio de mobilidade comercial a nível mundial, o TVS Armado reflete nossa ambição de criar soluções que ofereçam valor comercial tangível e contribuam para o crescimento das comunidades. O TVS Armado busca ser uma parceira comercial confiável para aqueles que trabalham incansavelmente para construir um futuro melhor, em linha com a visão da TVS Motor de transformar a qualidade de vida das pessoas em todo o mundo, ao oferecer soluções de mobilidade que sejam promissoras, responsáveis, sustentáveis ??e seguras."

Com o TVS Armado, a TVS Motor Company amplia sua experiência em mobilidade comercial para atender às necessidades em constante evolução do transporte de cargas. O TVS Armado busca ser uma parceira de negócios confiável para aqueles que trabalham incansavelmente para construir um futuro melhor nas regiões da África, América Latina e ASEAN.

Para mais informações, acesse www.tvsmotor.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Kanika Mehta: kanika.mehta@tvsmotor.com