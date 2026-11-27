O câncer de próstata é o tipo de câncer mais incidente entre os homens no Brasil e representa 30,5% de todos os casos diagnosticados no público masculino, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Apesar da relevância do tema, o desconhecimento sobre prevenção ainda é um desafio. Um levantamento realizado neste ano pelo A.C.Camargo Cancer Center, em parceria com a Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, mostrou que 56% dos homens afirmam não saber como prevenir a doença. Entre os brasileiros de 16 a 24 anos, o percentual chega a 71%.

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Diante desse cenário, o Cartão de TODOS desenvolveu uma série de iniciativas em alusão ao Novembro Azul para ampliar o acesso à informação sobre saúde masculina. Entre elas estão conteúdos publicados em collab no Instagram com o médico Drauzio Varella, um dos nomes mais conhecidos da medicina no país, e a série de vídeos “Saúde é Papo de Homem”, com o médico Dario Reis, da área de urologia do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS.

Disponíveis gratuitamente na plataforma Mais Saúde Para Todos, hub de conteúdo disponível dentro do aplicativo do Cartão de TODOS, que reúne materiais informativos sobre diferentes temas relacionados à qualidade de vida e à prevenção, os vídeos abordam questões que ainda geram dúvidas e podem afastar os homens dos cuidados médicos. Entre os temas estão a importância do acompanhamento urológico, o papel do exame de PSA (Antígeno Prostático Específico), a influência do histórico familiar, a atenção à saúde mesmo na ausência de sintomas e os estigmas relacionados à sexualidade masculina. O objetivo é ampliar a conversa sobre o cuidado com a saúde em diferentes fases da vida e de forma integral.

Nas redes sociais do Cartão de TODOS, o médico Drauzio Varella também aborda a saúde de um modo mais amplo, enfatizando a importância do acompanhamento regular com um profissional de saúde. Além disso, destaca que todas as pessoas que têm próstata precisam se prevenir contra o câncer na região, mesmo as mulheres trans, pessoas não binárias e intersexo. O profissional explica que quem toma hormônios femininos há muito tempo pode ter um risco menor de desenvolver câncer de próstata, porém o risco existe e, por isso, os exames são fundamentais.

Informação para quebrar mitos e incentivar o cuidado

Usando frases extraídas de redes sociais e do repertório masculino, como “não tenho motivo para ir ao médico, não estou sentindo nada”, a proposta da série “Saúde é Papo de Homem” é aproximar a informação médica do cotidiano dos homens, respondendo a perguntas comuns e desmistificando ideias que podem levar ao adiamento de consultas e avaliações.

Um dos assuntos abordados é a crença de que um resultado normal de PSA, exame de sangue que mede uma proteína produzida pela próstata, elimina a necessidade de novos cuidados. “O exame de PSA, por si só, não faz o diagnóstico de todas as doenças da próstata, muito menos do câncer”, explica Dario Reis. O médico ressalta que a avaliação deve considerar cada paciente e que cabe ao urologista indicar os exames complementares necessários para uma investigação adequada.

A série também amplia a conversa sobre saúde masculina para além da próstata. Em um dos episódios, o médico aborda a disfunção erétil e explica que o problema pode ter diferentes causas, incluindo alterações circulatórias e hormonais, estresse e ansiedade. “Problemas de ereção podem acontecer em qualquer fase da vida, tanto em pessoas jovens como em pessoas mais velhas”, afirma. Para ele, reconhecer a necessidade de ajuda e procurar um profissional de saúde são passos importantes para investigar e tratar a condição.

Plataforma amplia acesso a conteúdos de saúde

De acordo com Lucas Machado, diretor de Marketing do Cartão de TODOS, a iniciativa também faz parte da estratégia da marca de utilizar canais digitais para aproximar a população de informações confiáveis sobre saúde e prevenção.

“Temos uma difusão de informações pouco confiáveis sobre saúde em todos os lugares. Enquanto isso, o aplicativo do Cartão de TODOS é uma ferramenta que está disponível de forma gratuita e na palma da mão para milhões de filiados que acessam todo mês, que usam não só para agendar consultas, mas para economizar no comércio local, conectar com seu time de coração e até capacitar-se profissionalmente. Unindo a curadoria da marca com participação de referências nacionais em medicina e pessoas contando suas experiências individuais, conseguimos levar informação de qualidade para cuidados contínuos e preventivos”, enfatiza Machado.

O diretor de Marketing explica que a plataforma já possui uma ampla agenda de conteúdo. “No Outubro Rosa, atualizamos-a com uma série com a Sabrina Parlatore, que viveu essa experiência como paciente e é ativista da causa, e agora, com o Novembro Azul, damos continuidade com o ‘Saúde é Papo de Homem’, conscientização importante para um público que ainda enfrenta barreiras para falar sobre a própria saúde e buscar orientação. Além disso, trouxemos o reconhecido médico Drauzio Varella em conteúdos nas redes sociais para ampliar o acesso a informações seguras e promover a conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde”, aponta Machado.

Além das participações médicas, também estão sendo realizadas parcerias com influenciadores esportivos para conteúdos de conscientização sobre a saúde masculina.

Como assistir à série ‘Saúde é Papo de Homem’



A série está disponível gratuitamente no aplicativo do Cartão de TODOS. Ao baixar e acessar o app, basta clicar na categoria “Mais Saúde”, no menu principal.

Para celulares Android, o app do Cartão de TODOS pode ser baixado no Google Play Store:

https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.cartaodetodoswalletapp&hl=pt_BR

Para celulares iOS, o app do Cartão de TODOS pode ser baixado na App Store:

https://apps.apple.com/br/app/cart%C3%A3o-de-todos/id1536693230

Como acessar os conteúdos com o médico Drauzio Varella

Os conteúdos podem ser conferidos no Instagram do Cartão de TODOS:

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