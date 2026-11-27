Durante anos, o debate sobre emagrecimento girou em torno de dois polos: a dieta e os medicamentos tradicionais. Com a chegada dos análogos de GLP-1, as chamadas canetas emagrecedoras, uma nova fronteira foi aberta com o controle hormonal do apetite. Essa abordagem, porém, apresenta limites próprios, como platôs, perda de resposta clínica ao longo do tempo, dependência de doses progressivas e o desafio da interrupção do tratamento.

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Uma revisão sistemática da Universidade de Oxford, publicada em janeiro de 2026 no periódico The BMJ, reuniu 37 estudos com 9.341 adultos e mostrou que, após a suspensão dos medicamentos para controle de peso, o reganho médio é de 0,4 kg por mês, com projeção de retorno ao peso inicial em cerca de 1,7 ano. Entre usuários de semaglutida e tirzepatida, o reganho médio chegou a 0,8 kg por mês. No Brasil, segundo o Vigitel 2025, do Ministério da Saúde, a prevalência de obesidade entre adultos das capitais passou de 11,8% em 2006 para 25,7% em 2024.

É nesse contexto que se insere PROGO®, ativo disponibilizado ao mercado magistral pela Florien. Desenvolvido com tecnologia norueguesa e mais de dez anos de pesquisa, o peptídeo atua de forma simultânea sobre três receptores-chave do eixo incretínico para sustentar ou potencializar o emagrecimento, com ou sem as canetas.

PROGO® reúne peptídeos bioativos do salmão obtidos por hidrólise enzimática patenteada

PROGO® é uma fração de peptídeos bioativos derivada do salmão (Salmo salar), obtida por um processo patenteado de hidrólise enzimática controlada. O resultado é uma matriz peptídica solúvel, de alta digestibilidade, absorção e biodisponibilidade.

Além de fonte proteica, PROGO® atua como modulador fisiológico do eixo incretínico. Diferentemente dos análogos de GLP-1, ele age pelo caminho fisiológico em receptores também ativados pelas canetas, amplificando o sinal endógeno sem substituí-lo.

Mecanismo de tripla ação atua sobre os receptores de GIP, GLP-1 e GLP-2

O mecanismo de PROGO® combina uma tripla ação sobre o sistema incretínico com um quarto mecanismo de suporte.

1. Agonismo funcional do receptor de GIP

Em estudos in vitro, PROGO® promoveu ativação direta e dose-dependente do receptor de GIP em 3,8 vezes, intensificando a sinalização associada à saciedade e ao metabolismo energético.

2. Agonismo funcional do receptor de GLP-1

No mesmo modelo, PROGO® ativou o receptor de GLP-1 em 2,3 vezes, o mesmo receptor-alvo das canetas emagrecedoras.

3. Agonismo funcional do receptor de GLP-2

No mesmo modelo, PROGO® ativou o receptor de GLP-2 em 2,6 vezes, efeito associado à absorção de nutrientes essenciais e à manutenção da energia, um suporte relevante durante processos de emagrecimento acelerado, quando o organismo tende a absorver menos.

4. Inibição da DPP-4

A enzima DPP-4 degrada GIP, GLP-1 e GLP-2 rapidamente na circulação. Em estudo in vitro, PROGO® inibiu essa enzima, o que tende a prolongar a meia-vida desses hormônios e a sustentar o sinal de saciedade por mais tempo.

Combinados, esses quatro mecanismos promovem a saciedade e prolongam esse sinal. Os estudos descrevem ainda a modulação do gene ALOX-12, envolvido nos processos inflamatórios do tecido adiposo, associada à redução do acúmulo de gordura, além de indícios de aumento do gasto energético em estudo clínico.

PROGO® pode ser associado às canetas, apoiar a transição terapêutica ou atuar sem elas

PROGO® pode ser utilizado em diferentes cenários relacionados às canetas emagrecedoras, inclusive como complemento à estratégia de tratamento.

Pacientes em uso contínuo de análogos de GIP/GLP-1

Com o tempo, é comum que pacientes em uso das canetas parem de emagrecer. O corpo se adapta, os receptores perdem sensibilidade e os resultados estagnam. PROGO® potencializa o tratamento com as canetas ao atuar sobre os mesmos receptores, permitindo manter a saciedade mesmo com doses menores e reduzindo a necessidade de escalonamento. Além disso, sua ação em GLP-2 melhora a absorção nutricional, contribuindo para mais energia e vigor durante o processo.

Fase de transição terapêutica

Para pacientes que precisam ou desejam interromper o uso das canetas emagrecedoras, a descontinuação sem suporte adequado pode comprometer os resultados conquistados. PROGO® oferece uma transição fisiológica, pois mantém a ativação dos receptores incretínicos e o controle do apetite mesmo sem o análogo sintético, reduzindo o risco de efeito rebote.

Estratégia de emagrecimento sem canetas

Pacientes que não fazem uso das canetas, por escolha, contraindicação ou acesso, também se beneficiam da ação direta de PROGO® nos receptores de GIP, GLP-1 e GLP-2. O peptídeo funciona como um suporte incretínico oral, com evidências científicas que sustentam seu uso.

Pesquisas científicas apontam a ação metabólica e o perfil de segurança do peptídeo

Estudos de mecanismo (in vitro): indicaram a ativação direta de receptores incretínicos, a inibição da DPP-4, a captação de glicose, a proteção de células das ilhotas pancreáticas e a alta bioacessibilidade dos peptídeos.

Estudos clínicos: apontaram melhora de marcadores metabólicos, aumento de energia e vitalidade, e melhora na absorção de nutrientes essenciais.

Estudos pré-clínicos sobre a inflamação: mostraram redução de processos inflamatórios em modelos animais.

Segurança: nenhum evento adverso foi relatado nos estudos realizados nas doses avaliadas.

Perspectivas para o tratamento com e sem canetas

Os peptídeos bioativos surgem como uma estratégia complementar às abordagens já existentes no tratamento do excesso de peso. PROGO® está disponível exclusivamente em farmácias de manipulação, e sua prescrição deve ser feita por um profissional de saúde, com base na avaliação individual de cada paciente.

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A literatura científica completa sobre PROGO® está disponível em https://conteudo.florien.com.br/progo.