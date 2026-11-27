Para 54% dos advogados ouvidos pela AASP (Associação dos Advogados de São Paulo) em pesquisa divulgada em julho, a resposta inventada pela inteligência artificial, a chamada alucinação, é o maior risco da tecnologia na profissão. Ao mesmo tempo, só 58% dos profissionais dizem conferir todas as citações e fontes que a IA gera, segundo o relatório Impacto da IA Generativa no Direito (edição 2026), produzido por seis seccionais da OAB com parceiros. O mesmo relatório mostra que 77% dos profissionais do Direito já usam IA com frequência, ante 55% no ano anterior, que o ChatGPT é a ferramenta mais citada e que 59% recorrem a ela em pesquisas jurídicas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para levar essa rotina a um terreno mais seguro, a InteliLaw (intelilaw.ai), lawtech brasileira que desenvolve ferramentas de IA para advogados, liga o InteliLaw Juris, seu sistema de pesquisa de jurisprudência, a assistentes como o ChatGPT e o Claude. Assim, o advogado pergunta na conversa em que já trabalha, e a resposta passa a vir de uma base formada a partir das publicações oficiais dos tribunais, com dezenas de milhões de decisões judiciais, e não da memória do assistente. Cada decisão chega identificada para conferência.

A diferença pesa. Sozinho, um assistente de uso geral responde com base no que aprendeu no treinamento e pode apresentar como real um acórdão que não existe. Quem responde pelo erro é o advogado, pois os tribunais já aplicaram multas por citação de julgado inexistente, e a Recomendação 1/2024 do Conselho Federal da OAB orienta a supervisão humana sobre o que a IA produz. Na pesquisa da AASP, que reuniu 1.149 respostas, 90,3% acreditam que soluções desenvolvidas especificamente para a advocacia oferecem maior segurança, e 75,4% consideram confiáveis as respostas da IA desde que passem por revisão humana.

Na prática, o advogado descreve a tese em linguagem comum, sem operadores de busca. Em segundos, a busca rápida no STF e no STJ devolve acórdãos, súmulas e precedentes vinculantes. Já a pesquisa por tese nos demais tribunais leva poucos minutos e entrega as decisões agrupadas pela tese adotada, cada grupo com o trecho literal da ementa que o sustenta. O resultado pode ser exportado em PDF ou Word, sem que o advogado precise alternar entre o site do tribunal, o editor de texto e o chat.

Três escolhas de projeto respondem pela segurança. Primeiro, cada decisão chega identificada pelo tribunal, pela classe, pelo número do processo e pela data, e pode ser aberta com a ementa completa, como o tribunal a publicou. Segundo, súmulas e precedentes vinculantes aparecem separados, como resultados de maior força, com o alerta de que um acórdão anterior sobre o mesmo assunto pode estar superado. Terceiro, o conteúdo vindo da base chega marcado como dado de terceiros, que não contém instruções, um cuidado contra o prompt injection, o comando escondido em textos para manipular a IA.

Para o professor Sérgio Pádua, doutor em Direito e Head de IA da InteliLaw, a pergunta deixou de ser se o advogado deve usar IA. "O assistente de IA já está aberto na tela do advogado, e ele é ótimo para organizar argumentos e redigir. Só que jurisprudência não é texto que se gera: é informação jurídica que se localiza. Quando a decisão vem de uma base segura, com número do processo e trecho da ementa, conferir leva segundos. Quando vem da memória da máquina, conferir é refazer manualmente a pesquisa", afirma.

Segundo Fabiana Lima, cofundadora da InteliLaw, a proposta é levar a base especializada até onde o advogado já trabalha, em vez de pedir que ele troque de ferramenta. "Ninguém quer abrir mais uma plataforma no meio de um prazo. O advogado pergunta, recebe as decisões agrupadas pela tese, com o trecho que sustenta cada uma, e segue com a peça", afirma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A conexão é feita uma única vez, nas configurações do assistente, por meio de conector no padrão MCP (Model Context Protocol), recurso disponível no ChatGPT e no Claude. A busca rápida em acórdãos, súmulas e precedentes vinculantes do STF e do STJ está disponível sem custo, com limite diário. O passo a passo de conexão está em intelilaw.ai/juris.