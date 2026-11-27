A Viaje Mais Barato, marketplace digital de passagens de ônibus, ampliou a oferta de trechos rodoviários disponíveis em sua plataforma, com foco em cidades do interior de São Paulo e nas ligações entre o estado e a região Sul, especialmente Curitiba. O movimento abrange municípios como Campinas, São José dos Campos, São Carlos, Presidente Prudente, Assis, São José do Rio Preto e Botucatu. De acordo com a empresa, a operação reúne mais de 120 viações, o que permite ao passageiro pesquisar diferentes rotas, horários e empresas em um único ambiente e concluir a compra de forma digital.

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Segundo a companhia, a decisão de expandir a presença em uma região considera principalmente o comportamento de procura e de vendas registrado na plataforma, além das oportunidades de negociação com as viações parceiras. A empresa relata que algumas das rotas que hoje têm maior relevância em sua operação estão entre as primeiras disponibilizadas e foram ganhando espaço entre os clientes ao longo do tempo. Esse histórico, combinado à análise de demanda e às oportunidades comerciais, ajuda a identificar onde faz sentido ampliar a oferta, incluir novas viações e fortalecer a presença.

Alta temporada exige planejamento antecipado

Com a proximidade das festas de fim de ano e das férias escolares, a procura por passagens rodoviárias tende a aumentar significativamente. Nesse período, os preços podem apresentar maior variação conforme a demanda, a disponibilidade de assentos e as políticas comerciais de cada viação.

Segundo a Viaje Mais Barato, antecipar a compra é uma forma de ampliar as possibilidades de escolha de horários, categorias de ônibus e valores. Quem deixa para comprar próximo à data do embarque pode encontrar preços acima do esperado ou até mesmo indisponibilidade de passagens nos horários e trechos desejados. A recomendação é pesquisar com antecedência e, sempre que possível, ter flexibilidade nas datas de viagem.

Demanda concentrada no eixo Sudeste-Sul

Os números oficiais do setor ajudam a contextualizar o fluxo de viajantes entre essas regiões. Conforme o levantamento TRIIP 2025, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o serviço regular de transporte rodoviário interestadual levou mais de 36,7 milhões de passageiros em 2025, média de 100 mil pessoas por dia. O Sudeste respondeu por cerca de 49% dos embarques, seguido pelo Nordeste (18,5%) e pelo Sul (16,8%), enquanto São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná figuraram entre os destinos com maior participação no total.

No território paulista, a expansão alcança diferentes porções do mapa. Estão na lista Campinas, na região metropolitana de mesmo nome, São José dos Campos, no Vale do Paraíba, São Carlos, na região central, São José do Rio Preto, no noroeste, além de Presidente Prudente e Assis, no oeste do estado, e Botucatu. A proposta é que moradores dessas cidades, distantes da capital, encontrem mais alternativas de horários e empresas sem precisar consultar cada operadora separadamente.

Conexão entre origens paulistas e Curitiba

O segundo eixo do movimento envolve as ligações com o Sul. A oferta disponível liga Curitiba a diferentes pontos de partida no estado de São Paulo, e não somente à capital paulista, o que multiplica as combinações para quem precisa fazer esse deslocamento. Na mesma busca, o passageiro pode comparar trajetos, horários e viações antes de emitir o bilhete.

Experiência de compra e atendimento

Segundo a empresa, o principal desafio ao ampliar a oferta em diferentes cidades do interior é manter uma experiência de compra consistente. Como marketplace, a Viaje Mais Barato depende das parcerias com as viações para disponibilizar rotas, horários e categorias, mas é responsável pela experiência do cliente dentro da plataforma. Por isso, de acordo com a companhia, a estratégia passa por fortalecer as negociações com os parceiros, ampliar as opções disponíveis e investir em tecnologia para tornar a operação cada vez mais eficiente, mesmo com o crescimento da cobertura.

A companhia relata já ter registrado situações em que o passageiro enfrentou dificuldades com uma viação parceira e a equipe buscou uma solução junto à empresa de ônibus. No entendimento da Viaje Mais Barato, seu papel não é apenas intermediar a venda, mas também ajudar o cliente quando surgem problemas relacionados à compra.

Um dos principais aprendizados, conforme a plataforma, é que nem todos os passageiros querem a mesma experiência de atendimento. Enquanto alguns preferem resolver tudo de forma digital e independente, outros se sentem mais seguros conversando diretamente com uma pessoa, motivo pelo qual as duas possibilidades são mantidas. O contato com os clientes também ajuda a identificar dúvidas e dificuldades recorrentes, utilizadas como referência para aprimorar a comunicação, os processos de atendimento e a experiência de compra.

Próximas etapas da jornada

Com a expansão no interior paulista e nas conexões com a região Sul, a Viaje Mais Barato pretende aprimorar a jornada do passageiro, desde a pesquisa de passagens até o suporte após a compra. A estratégia inclui simplificar a comparação de opções, aperfeiçoar o ambiente digital e buscar condições comerciais mais atrativas por meio das negociações com as viações parceiras.

A tecnologia e a inteligência artificial também fazem parte dos planos de crescimento da empresa, com foco na automação de processos, na eficiência operacional e na capacidade de atender a um número cada vez maior de passageiros. A proposta é combinar a agilidade das soluções digitais com a proximidade do atendimento humano, respeitando as diferentes necessidades e preferências dos clientes.

Segundo a Viaje Mais Barato, o crescimento da operação vai além da ampliação da oferta de trechos e viações. O objetivo é facilitar o acesso às viagens rodoviárias, especialmente fora das capitais, oferecendo mais autonomia, praticidade e confiança ao passageiro na hora de planejar e comprar sua passagem.

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Para mais informações, basta acessar: https://viajemaisbarato.com/