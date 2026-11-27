Cursar parte do ensino médio em outro país exige das famílias uma série de decisões que vão além da escolha do destino. No programa de High School no exterior, modalidade em que o adolescente frequenta uma escola estrangeira por um período determinado, a definição entre um trimestre, um semestre ou um ano letivo depende de fatores como os objetivos da experiência, o perfil do estudante, o nível de adaptação esperado e o tempo disponível para estudar fora. Com 31 anos de atuação no setor de intercâmbio, a Intercultural orienta estudantes e famílias sobre os critérios que devem conduzir esse planejamento.

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Segundo Marina Jendiroba, diretora-executiva da Intercultural, o primeiro passo é identificar o que o estudante pretende alcançar com a temporada fora do país. Entre as motivações mais frequentes estão o desenvolvimento do idioma, o ganho de independência e autonomia, a vivência de outra cultura e de uma experiência diferente do cotidiano, ou o foco na formação acadêmica.

“A partir disso, é possível definir a melhor duração, o destino e o tipo de programa. Ter clareza desses objetivos ajuda a escolher um programa realmente adequado ao perfil e ao momento de vida do estudante”, afirma.

O perfil do adolescente na definição do período

Além das metas, as características individuais do jovem têm peso central na escolha do tempo de permanência. Maturidade, independência, facilidade para criar amizades e a relação com a família influenciam a forma como o estudante atravessa a fase de ambientação em uma rotina nova, longe de casa.

“O perfil do adolescente deve ser um dos principais fatores nessa decisão. É importante avaliar não apenas a maturidade e a independência, mas também como ele lida com mudanças, faz amizades, enfrenta desafios e fica distante da família. Não existe uma duração ideal para todos: o programa precisa estar alinhado ao perfil e ao momento de cada estudante”, explica a executiva.

Trimestre, semestre ou ano letivo

A duração do programa interfere no grau de imersão alcançado, tanto no aprendizado da língua quanto na integração com a escola e a comunidade local. De acordo com a especialista, períodos mais longos tendem a resultar em vínculos mais sólidos e em maior domínio do idioma, enquanto estadas curtas concentram a vivência em um intervalo no qual o jovem ainda está se ambientando.

“Quanto maior o período, maior tende a ser a adaptação e a integração. Em três meses, o estudante vivencia uma experiência intensa, mas ainda está se adaptando. Em um semestre, já consegue avançar mais no idioma e criar vínculos. No ano letivo, a imersão é mais completa, com maior desenvolvimento da autonomia, do idioma e da integração à comunidade”, detalha Marina Jendiroba.

Como o país de destino molda a experiência

A escolha do país também altera o tipo de vivência cultural e acadêmica. O idioma falado, o modelo de ensino adotado pelas escolas, o calendário escolar e os hábitos cotidianos variam entre os destinos e afetam o ritmo de adaptação de cada participante.

“A escolha do país faz muita diferença, porque cada destino oferece uma experiência cultural e acadêmica particular. O idioma, o modelo de ensino, o calendário escolar e os hábitos do dia a dia influenciam diretamente a adaptação do estudante. Por isso, é importante considerar não apenas o país que ele gostaria de conhecer, mas também onde terá mais oportunidades de aprendizado, integração e desenvolvimento pessoal”, observa a diretora.

Equívocos frequentes no planejamento

Na avaliação da Intercultural, parte das dificuldades enfrentadas durante o programa tem origem em decisões tomadas sem ouvir o próprio adolescente. Entre os erros mais recorrentes, Marina Jendiroba cita a definição do destino com base na preferência dos pais ou apenas em questões financeiras, além da percepção de que um período mais extenso garante, necessariamente, uma experiência melhor.

“Cada estudante tem seu tempo de adaptação e maturidade. Além disso, alguns programas e escolas exigem pré-requisitos específicos que, se não considerados, podem gerar frustrações para a família. Uma escolha desalinhada pode gerar dificuldades de integração e até comprometer o aproveitamento do programa. Por isso, a orientação especializada e o diálogo com o adolescente são fundamentais”, alerta.

Calendário escolar e expectativas da família

Para quem está dividido entre diferentes opções de duração e de país, a recomendação é conciliar as expectativas com o calendário escolar brasileiro, de modo que a temporada no exterior não prejudique a continuidade dos estudos. A antecedência no planejamento permite avaliar os pré-requisitos de cada programa e alinhar o período da viagem ao ano letivo no Brasil.

“Minha orientação é que a família comece pelo diálogo, considerando os desejos do adolescente, sua maturidade e seus objetivos. Também é fundamental planejar com antecedência, avaliando o calendário escolar no Brasil, para que a experiência aconteça de forma tranquila e sem comprometer os estudos. Com informação e orientação especializada, é possível encontrar o destino e a duração que melhor equilibrem as expectativas da família e as oportunidades de desenvolvimento do estudante”, conclui a diretora-executiva.

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