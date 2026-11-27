A Black Friday de 2026, marcada para 27 de novembro, deve movimentar R$ 13,3 bilhões no comércio eletrônico brasileiro entre os dias 26 e 29, alta de 20,7% em relação ao mesmo período de 2025, segundo projeção da Confi/Neotrust, em parceria com o E-Commerce Brasil. O volume de pedidos traz às bases das varejistas um contingente de consumidores que compram pela primeira vez com a marca, enquanto a maior parte do orçamento da data segue concentrada em mídia, ofertas e conversão, com pouca estrutura reservada para o que acontece depois do pagamento.

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A conta costuma chegar em dezembro. O cliente, atraído pelo desconto, tende a se afastar em poucas semanas quando a empresa fica em silêncio, o que transforma a retenção em um desafio de comunicação antes de ser uma questão de preço. Somente no dia da Black Friday de 2025, o e-commerce finalizou 8,69 milhões de pedidos, de acordo com dados da Confi/Neotrust. No mesmo período, problemas na entrega responderam por 25,29% das queixas registradas no Reclame Aqui, e produtos não recebidos somaram outros 12,62%, conforme levantamento divulgado pela Agência Brasil.

Ruptura depois da compra

Para Teles Alexandre, CEO da Eyou, empresa de comunicação multicanal, a origem do problema está na forma como as companhias se organizam após a venda. “A Black Friday costuma concentrar muito esforço em mídia, oferta, aquisição e conversão. O problema é que, depois da compra, a responsabilidade passa a ser distribuída entre várias áreas: pagamento, logística, atendimento, CRM, suporte e comunicação. Se essas etapas não estiverem conectadas, o cliente percebe uma quebra justamente depois de ter confiado na empresa e realizado a primeira compra”, afirma.

O executivo lembra que, para quem chega pela primeira vez, a experiência pós-compra também funciona como apresentação da marca, já que o consumidor ainda forma sua percepção sobre prazo, atendimento e clareza das informações. “Quando a comunicação desaparece depois da venda, surgem dúvidas simples que acabam virando contatos no atendimento: o pagamento foi aprovado? O pedido foi separado? Quando será entregue? Houve alguma alteração?”, observa. “A recompra começa antes da próxima oferta. Ela também é influenciada pela experiência que o cliente teve entre o pagamento e a conclusão da primeira jornada”, acrescenta.

Serviço primeiro, oferta depois

A recomendação de Teles é separar a comunicação de serviço da promocional. Na primeira etapa, o cliente recebe confirmação do pedido, do pagamento, do processamento, do envio, da entrega e de eventuais alterações. Só depois entram benefícios, conteúdos, produtos complementares e ofertas de Natal, sempre de acordo com o contexto de cada pessoa.

“O fato de alguém ter comprado na Black Friday não significa que ele precise entrar imediatamente em todos os fluxos promocionais disponíveis. O pós-venda funciona melhor quando cada mensagem tem uma razão clara para existir”, pondera.

A escolha do canal obedece à função de cada mensagem dentro da jornada. Segundo o CEO, o serviço de mensagens curtas (SMS) atende comunicações que exigem alcance e objetividade; o WhatsApp permite interações mais completas; o Rich Communication Services (RCS) agrega recursos visuais e interativos; o e-mail comporta conteúdos mais extensos e consultáveis; e a voz permanece útil quando a conversa falada faz sentido.

“O problema começa quando todos os canais recebem a mesma mensagem sem considerar o que já aconteceu. Se o cliente já recebeu uma confirmação pelo WhatsApp, não faz sentido repetir automaticamente a mesma informação por outros canais sem uma razão operacional”, explica.

Contingência e volume de fim de ano

É nesse ponto que entra o fallback, mecanismo que aciona uma rota alternativa a partir de regras definidas previamente. Se uma mensagem iniciada por WhatsApp ou RCS encontra uma falha de entrega prevista na configuração, outro canal pode assumir, e o SMS cumpre esse papel em determinados casos por não depender de conexão de dados móveis ou Wi-Fi.

“Uma nova rota acionada cedo demais pode gerar mensagens duplicadas. Acionada tarde demais, pode perder a utilidade, principalmente em comunicações sensíveis ao tempo”, alerta Teles, que ressalta que o recurso amplia as chances de continuidade, mas continua sujeito às condições técnicas dos canais, da rede e do próprio destinatário.

A pressão cresce em dezembro, quando entregas e atendimentos da Black Friday se somam a campanhas de Natal, cobranças e avisos de recesso, muitas vezes com equipes reduzidas. Por isso, o executivo defende acompanhar volume processado, taxa e tempo de entrega por canal, erros e mensagens recuperadas por rotas alternativas, ao lado de indicadores como tempo até a segunda compra, descadastros e contatos com o atendimento.

Ele reconhece que é difícil atribuir a perda de clientes a uma única causa, mas afirma que esses dados ajudam a localizar onde o relacionamento perde continuidade. “A infraestrutura mostra se a comunicação conseguiu acontecer. Os dados de negócio mostram o que aconteceu depois”, resume.

Com o calendário de fim de ano comprimindo novembro e dezembro, a análise de Teles indica que a permanência do cliente conquistado na Black Friday depende de uma pergunta anterior à próxima campanha: o que precisa acontecer para que ele queira continuar se relacionando com a marca depois que a promoção termina.

Para o CEO da Eyou, parte da resposta está na oferta, e a outra parte, na capacidade da operação de reconhecer o consumidor, preservar o contexto e manter a conversa no canal mais adequado a cada momento.

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