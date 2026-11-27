A Farmapae, farmácia do Grupo Riopae, instalada no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, completa três anos de atividades em 1º de dezembro de 2026. Criada para dar continuidade ao cuidado iniciado nas consultas médicas da rede do grupo, a unidade oferece aos associados descontos de até 90% em medicamentos e itens de perfumaria selecionados, além de serviços farmacêuticos de atenção básica, como aferição de pressão arterial e medição de glicose.

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A data coincide com um período de expansão das políticas de acesso a medicamentos no país. Em outubro de 2026, o Ministério da Saúde informou que o Programa Farmácia Popular chegou a 5 mil municípios brasileiros, com 21.371 farmácias ativas em localidades onde vivem 97,1% da população. Entre janeiro e setembro deste ano, 25,3 milhões de pessoas foram atendidas pela iniciativa federal, que disponibiliza 41 produtos de forma gratuita, entre medicamentos para hipertensão, diabetes e asma, fraldas geriátricas e absorventes higiênicos.

Para Marcelo Carvalho, presidente do Grupo Riopae, a rede pública e as empresas privadas exercem funções distintas nesse cenário. “Políticas públicas como o Programa Farmácia Popular são fundamentais e insubstituíveis na base do sistema de saúde brasileiro. No entanto, a demanda da população é imensa, e a iniciativa privada cumpre um papel complementar estratégico: oferecer agilidade, acolhimento humanizado e condições diferenciadas para itens e serviços que muitas vezes não estão cobertos pela rede pública”, afirma.

Origem ligada à escuta dos associados

Segundo o executivo, a farmácia nasceu de uma escuta ativa do grupo junto aos associados da região. “Percebemos que o cuidado com a saúde não termina na consulta médica (já atendida pelo nosso ecossistema por meio da Clinipae), mas continua na adesão ao tratamento, em que o custo dos medicamentos costuma ser o principal obstáculo para o orçamento familiar”, explica.

A localização da unidade foi definida para concentrar os serviços em um mesmo endereço. “Ao inaugurarmos a nossa unidade no Centro de São João de Meriti, estrategicamente posicionada próxima à nossa loja de atendimento e à clínica, buscamos fechar esse ciclo de cuidado preventivo e contínuo”, relata Carvalho.

Como funciona o benefício

O desconto integra o pacote de vantagens em vida destinado a titulares e dependentes ativos dos planos assistenciais do Grupo Riopae. Para utilizá-lo, o associado precisa se identificar no balcão, por meio do CPF ou da carteirinha do plano, e estar com a mensalidade em dia.

Além das condições comerciais voltadas a tratamentos contínuos e a medicamentos de uso cotidiano, a unidade mantém um serviço de encomendas personalizadas para itens que não estejam disponíveis de imediato na prateleira. De acordo com o presidente, o recurso evita que o consumidor se desloque para longe em busca do produto.

Serviços integrados à rotina das famílias

Ao longo dos três anos, a operação ampliou sua função para além da dispensação de remédios. A farmácia passou a absorver demandas frequentes da atenção básica com serviços farmacêuticos cobrados a valores simbólicos, como aferição de pressão arterial, medição de glicose, aplicação de injetáveis e colocação de brincos. “Essa proximidade permite que o associado saia da consulta na Clinipae e já resolva sua receita ou faça o acompanhamento rotineiro da pressão e da glicemia com economia e segurança”, detalha o executivo.

Na avaliação de Carvalho, o principal resultado do período é a estruturação de um ecossistema de saúde acessível, “que hoje tem potencial para beneficiar diretamente todas as 150 mil vidas assistidas pela Riopae, que são elegíveis para utilizar os descontos e serviços da farmácia”. A unidade também participa das ações sociais promovidas pelo grupo na Baixada Fluminense, com orientação, serviços básicos de prevenção e atividades de bem-estar levadas às comunidades.

Alcance e limites do modelo

O presidente observa que a vinculação do benefício aos planos assistenciais garante sustentabilidade operacional para subsidiar os descontos sem comprometer o padrão de atendimento. Ele reconhece, porém, que o formato tem um público delimitado. “O limite natural de um benefício ligado a planos assistenciais é ter suas condições máximas direcionadas à nossa base de associados, mas buscamos ampliar nosso impacto positivo na região, mantendo preços competitivos ao público geral e integrando a farmácia às ações sociais do grupo abertas à comunidade”, pondera.

Para o próximo ciclo, a empresa pretende concentrar esforços na excelência operacional da unidade de São João de Meriti, com aprimoramento do mix de produtos, mais agilidade no atendimento e maior integração com os demais benefícios oferecidos às famílias. “O grande aprendizado desses três anos é que o morador da Baixada Fluminense valoriza, acima de tudo, a resolutividade aliada ao acolhimento: encontrar o medicamento que precisa, por um preço que cabe no bolso, em um ambiente familiar e próximo dos outros serviços que já utiliza no Grupo Riopae”, conclui.

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Para mais informações, basta acessar: https://riopae.com.br/beneficios/detalhes/farmapae