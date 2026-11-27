A DVI Diagnóstico Odontológico realizou, em 30 de outubro de 2026, o DVI Experience, no auditório do Centro Médico do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto (SP). Com o tema “Diagnóstico que vai além da imagem”, o encontro híbrido marcou o Mês do Dentista e reuniu mais de 300 inscritos de 127 cidades, 18 estados e do Distrito Federal, além de participantes da Argentina, do Uruguai e da Itália, no local ou pela transmissão ao vivo.

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A abertura trouxe os resultados do Panorama Dentista Digital Brasil 2026, levantamento conduzido pela rede de clínicas de radiologia odontológica com 939 cirurgiões-dentistas de todo o país, por meio de questionário online aplicado no primeiro semestre do ano. Os percentuais usam uma base de 466 respostas equalizadas por especialidade, na qual 51% dos participantes têm mais de 20 anos de carreira. Entre os achados, 24,9% se consideram totalmente digitalizados, 58,4% dizem estar em evolução e 83,5% afirmam querer mudar de patamar profissional.

O retrato ganha peso diante do tamanho da categoria. Dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) reunidos pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) em publicação de 2025 indicam que o Brasil somava 437.758 cirurgiões-dentistas até abril daquele ano, cerca de 20% do contingente mundial.

Diagnóstico como alicerce da clínica

Após a abertura com Hugo Rosin, diretor de Operações da DVI, Felipe Ribeiro tratou de odontologia digital e reabilitação, do planejamento à cimentação; Alexandre Capelli abordou o diagnóstico como diferencial, ao lado de empreendedorismo e posicionamento; Rodrigo Vivan discutiu a endodontia, da imagem à decisão clínica; Cláudia Coscarelli falou sobre o valor do laudo e a interpretação da tomografia; e Paulo Vinícius Soares (PV) apresentou a odontologia da longevidade e o conceito de Consultório 5.0. Duas mesas-redondas receberam perguntas da plateia e do público online, e o público presencial teve recepção com café às 8h30, momento de networking e coquetel de encerramento.

“A principal reflexão é que o diagnóstico não é um assunto só da radiologia: ele é o alicerce de toda a vida clínica”, afirma Rosin. “Existe um momento em que ninguém vê. Tem um paciente na cadeira, uma imagem na tela e um dentista decidindo algo que vai mudar a vida daquela pessoa, muitas vezes sozinho. Um evento como esse existe para que ninguém precise atravessar esse caminho sozinho”, completa. Segundo o executivo, a edição também celebrou os 20 anos da DVI ao lado dos profissionais.

Uma odontologia em transição

“Esses números mostram uma odontologia em plena transição”, avalia Rosin. “Ou seja, a vontade existe, e o desafio está na travessia entre onde o profissional está hoje e onde ele quer chegar”. Quando questionados sobre o que mais ajudaria nessa evolução, os dentistas citaram materiais para explicar e mostrar o exame ao paciente (30%), informações práticas sobre diagnóstico digital (26,6%) e tecnologias mais fáceis de usar (20,8%), seguidos de tutoriais de leitura de exames (13,1%) e apoio de especialistas na interpretação (9,4%). “Isso mostra que a barreira não é só comprar equipamento. É ganhar segurança para usar a tecnologia no raciocínio clínico e na conversa com o paciente”, observa.

Laudo que altera decisões

O estudo indica que 68,2% dos participantes veem laudos de qualidade modificarem o plano de tratamento com frequência, e 98,7% relatam que isso ocorre ao menos em alguns casos. Na base completa, 82,7% já tiveram uma condição revelada pelo exame com laudo que o exame clínico não havia mostrado, e 97,6% não iniciam tratamentos apenas com a avaliação clínica. “Esse número mostra que o exame de imagem não é uma formalidade: ele muda decisões”, resume o diretor.

Rosin cita situações frequentes no consultório, como uma imagem que sugeria tratamento de canal e revela uma lesão sem relação com o dente, ou uma radiografia simples que esconde fratura ou reabsorção visível apenas na tomografia. “A interpretação qualificada, com o clínico lendo o exame junto com o laudo, evita tratamentos desnecessários, antecipa problemas e dá mais segurança para decidir o caminho certo desde o início”, explica.

O paciente também precisa enxergar

Para 95,3% dos respondentes, usar exames na explicação do tratamento ajuda na compreensão e eleva a confiança do paciente. “Eu esperava algo em torno de 70%, e o 95% me surpreendeu”, conta Rosin. Em enquete ao vivo durante o evento, a maioria dos presentes declarou aprovar entre três e seis de cada dez planos de tratamento na primeira consulta. “O diagnóstico não termina no olho do dentista. Ele termina no olho e na compreensão do paciente”, pondera.

O executivo chama atenção para outro dado: 29,6% dos dentistas deixam de pedir exames às vezes ou com frequência por receio do custo para o paciente. “Quando o exame é retirado da conversa, sai junto a prova que ajudaria o paciente a entender e decidir”, destaca.

Longevidade e novos hábitos

A transformação demográfica amplia o alcance desse debate. O Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) contabilizou 32,1 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, 15,6% da população e alta de 56% sobre 2010. “A digitalização vai continuar avançando, e a odontologia da longevidade vai exigir um acompanhamento do paciente ao longo da vida. Nesse cenário, o diagnóstico deixa de ser só a etapa inicial e passa a orientar toda a relação com o paciente”, projeta Rosin.

Para o diretor, hábitos simples sustentam esse caminho: solicitar exames por protocolo, ler o exame junto com o laudo, mostrar a imagem na tela e comparar com registros anteriores. No encerramento, os participantes receberam o desafio de medir, ao longo de 30 dias, a taxa de aprovação dos planos com e sem a imagem exibida ao paciente. “O diagnóstico com propósito é aquele que o paciente também enxerga. Não basta o dentista ver; o paciente também precisa ver e entender”, conclui.

Com 20 anos de atuação e unidades em nove estados, a DVI encerrou o encontro com a proposta de tratar a imagem como ponto de partida para decisões clínicas e para o diálogo com o paciente.

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