Toda atividade econômica pode causar prejuízo a clientes, fornecedores, colaboradores ou visitantes, e o Código Civil obriga quem provoca o dano a repará-lo. Nesse cenário, o seguro de responsabilidade civil (RC) ganha espaço no planejamento financeiro de empresas e profissionais, ao transferir para a seguradora parte do custo de indenizações e defesas judiciais.

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Segundo a Genebra Seguros, corretora especializada em seguros corporativos, praticamente nenhuma empresa escapa dessa exposição, seja qual for o setor ou o porte. “Uma indústria pode responder por um produto com defeito, uma prestadora de serviços por um erro técnico e uma loja por um acidente com um visitante, além dos riscos ligados a decisões de administradores, questões ambientais e relações de trabalho”, afirma Guilherme Silveira, CEO da Genebra Corretora de Seguros.

Na avaliação do executivo, o tamanho da conta costuma ser subestimado, porque à indenização se somam honorários, custas processuais e uma defesa que pode durar anos. Por isso, a corretora entende que o tema pertence ao planejamento financeiro, e não apenas à área jurídica. “Gerir bem os riscos aumenta o lucro esperado, ao trazer previsibilidade e liberar capital para o crescimento, em vez de mantê-lo parado à espera de um imprevisto”, explica Silveira.

Como funciona a cobertura

O seguro protege o patrimônio do segurado quando um terceiro reclama por um dano pelo qual ele é legalmente responsável, desde que o evento esteja dentro das coberturas contratadas. Até o limite da apólice, a seguradora assume os custos cobertos, que podem incluir a indenização e, conforme o produto, as despesas de defesa. Cada modalidade atende a um tipo de exposição:

RC Geral: riscos das operações, como um visitante que se machuca nas instalações ou um dano a terceiros durante um serviço;

RC Profissional (E&O, sigla em inglês para erros e omissões): falhas ou omissões na prestação de serviço, relevante para médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, contadores, consultores e empresas de tecnologia;

RC Produtos: danos causados a consumidores por itens fabricados, vendidos ou distribuídos pelo segurado, com peso maior para indústrias, importadores e distribuidores;

RC Empregador: danos corporais sofridos por empregados em determinadas situações de trabalho, como camada adicional que não substitui obrigações trabalhistas nem previdenciárias.



Como nenhuma modalidade cobre tudo isoladamente, a escolha depende do que a empresa faz e de onde estão seus riscos reais.

Diagnóstico antes da contratação

De acordo com o CEO, o equívoco mais frequente é contratar olhando apenas o preço ou para cumprir exigência contratual. A análise recomendada pela Genebra precisa considerar:

Atividade: serviços, produtos e operações;

Clientes: consumidor final, empresas, órgãos públicos ou grandes corporações;

Terceiros expostos: quem pode ser afetado e que dano pode ocorrer;

Histórico: reclamações, processos e incidentes anteriores;

Contratos: seguros exigidos e responsabilidades assumidas;

Impacto financeiro: o efeito de uma indenização relevante sobre patrimônio e caixa.



“Reduzir o limite de indenização para baratear o seguro parece economia, mas, em um evento grande, a empresa pode arcar sozinha com boa parte do prejuízo”, alerta Silveira. Franquias, exclusões, sublimites, território de cobertura e condições de acionamento também pedem leitura cuidadosa. Nas apólices à base de reclamação (claims made), comuns em RC Profissional, a cobertura depende de a reclamação ser apresentada no período previsto e do respeito às regras de retroatividade e de aviso. Por isso, o processo da corretora parte do diagnóstico e segue por avaliação, adequação, cotação, contratação e acompanhamento.

Acionamento e exclusões

Diante de uma situação que possa virar reclamação, a orientação da Genebra é avisar a seguradora nos prazos da apólice e reunir contratos, registros internos, e-mails e laudos técnicos. Conforme o produto, o seguro pode contemplar:

Indenizações por danos corporais e materiais a terceiros;

Honorários advocatícios;

Custas processuais da defesa;

Algumas despesas de investigação e regulação do sinistro;

Outras despesas expressamente previstas na apólice.



Em alguns contratos, os custos de defesa consomem o próprio limite de indenização. Entre as exclusões comuns estão atos intencionais, multas e penalidades, riscos não contratados, obrigações assumidas apenas por contrato e eventos anteriores à vigência. Em certas modalidades, comunicar no prazo uma notificação extrajudicial ou circunstância suspeita preserva o direito à cobertura.

Patrimônio e tendências

Uma condenação milionária por um único evento pode travar investimentos e ameaçar a operação, e a apólice bem estruturada transfere parte desse impacto. A corretora observa que muitas empresas deixam de disputar grandes contratos por não terem a estrutura de seguros exigida. Para os próximos anos, Silveira aponta os riscos cibernéticos, que pedem coberturas específicas, a complexidade das cadeias de fornecimento, a profissionalização da gestão de riscos e a tecnologia transformando o mercado segurador.

Os números oficiais indicam espaço para amadurecimento. Conforme o Boletim Susep de setembro de 2026, da Superintendência de Seguros Privados, a linha de responsabilidade civil somou R$ 3,34 bilhões em prêmios até setembro, cerca de 3% dos R$ 111,79 bilhões dos seguros de danos, com variação nominal de -0,34% sobre 2025. “Muitas empresas só buscam proteção depois de um problema, e essa lógica precisa ser invertida”, avalia o CEO.

Fundada por profissionais do mercado financeiro, a Genebra declara como missão aumentar o lucro esperado dos clientes por meio da gestão eficiente de riscos, com base em ética, transparência, responsabilidade e eficiência. A empresa une conhecimento técnico e tecnologia para simplificar a contratação.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.genebraseguros.com.br/?