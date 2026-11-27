A engenheira mecânica Ester dos Santos Quintino, engenheira de Desenvolvimento de Produto da Embraer e mestranda em Engenharia Mecânica Aeronáutica no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), teve um artigo aceito para apresentação no AIAA SciTech Forum 2027 do American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA). O estudo, feito em colaboração com pesquisadores do ITA e da Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU), investiga como o Functional Resonance Analysis Method (FRAM) pode complementar a avaliação de segurança funcional de aeronaves.

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Desde 2023, Ester atua na área de Design Organization, Safety and Regulations (POR) da fabricante, vinculada à Integridade do Produto. Seu trabalho envolve suporte técnico a processos de certificação e aeronavegabilidade de aeronaves civis e militares, auditorias regulatórias, validações internacionais de certificação e entregas de aeronaves, com interfaces técnicas junto às autoridades de aviação civil e militar, como a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI), o Japan Civil Aviation Bureau (JCAB) e a Hungarian Military Aviation Authority (HUN-MAA).

Segundo a engenheira, esse ambiente exige leitura atenta de referenciais distintos, como o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 21 (RBAC 21), o 14 CFR Part 21 e o EASA Part 21, além de documentos militares como o MIL-HDBK-516C. “É fundamental compreender que os requisitos civis e militares não são necessariamente equivalentes. Cada autoridade possui competências, procedimentos e critérios próprios, tornando necessária uma análise cuidadosa das bases regulatórias e dos meios de demonstração de cumprimento”, explica. Para ela, “uma das contribuições mais importantes da engenharia é transformar requisitos regulatórios em processos técnicos estruturados, verificáveis e rastreáveis”.

Capacitação técnica e ferramentas digitais

Ester também ministra treinamentos sobre certificação, aeronavegabilidade e regulamentação, incluindo a capacitação de Compliance Verification Experts (CVEs), profissionais que verificam o cumprimento de requisitos em projetos aeronáuticos. Em paralelo, desenvolve soluções de automação com Power BI, Power Apps e Power Automate, da Microsoft. “A automação não substitui a responsabilidade técnica dos engenheiros nem os procedimentos formais de verificação e aprovação. Seu papel é oferecer suporte às atividades, reduzir tarefas manuais e permitir que os profissionais dediquem mais tempo às análises que exigem conhecimento especializado”, pondera.

Acidentes sob uma perspectiva sistêmica

No campo acadêmico, a mestranda analisou o acidente do voo TAM JJ3054, ocorrido em 17 de julho de 2007 no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e objeto de relatório final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA). O estudo, apresentado no Simpósio de Transporte Aéreo (SITRAER) de 2025, aplicou o FRAM para observar como a variabilidade de funções operacionais pode contribuir para condições adversas.

Outra pesquisa, exposta no Simpósio de Aplicações Operacionais em Áreas de Defesa (SIGE), examinou uma ocorrência com uma aeronave militar C-130H Hercules por meio da Model-Based Systems Engineering (MBSE), integrada aos princípios do Safety Management System (SMS), chamado no Brasil de Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional (SGSO).

“Uma das principais contribuições das minhas pesquisas acadêmicas é a compreensão de que acidentes aeronáuticos raramente podem ser explicados adequadamente por um único fator isolado”, afirma. O artigo aceito pelo AIAA, intitulado “Complementing Aircraft Functional Hazard Assessment with FRAM-Based Operational Variability Analysis”, parte da Functional Hazard Assessment (FHA), prevista em orientações como a norma ARP4761A, da SAE International.

“É importante destacar que essa proposta não pretende substituir a FHA nem os métodos consolidados de avaliação de segurança aeronáutica. O objetivo é investigar uma forma de complementá-los”, ressalta. Segundo a pesquisadora, a aplicação em processos industriais reais ainda depende de avaliações e validações adicionais, e seus estudos não representam, necessariamente, metodologias implementadas ou validadas pela Embraer.

Formação contínua e compromisso coletivo

Em 2024, Ester recebeu reconhecimento no Embraer Engineering Awards, na categoria Embraer's Future, e participou de iniciativas de compartilhamento de conhecimento no Seminário Embraer de Tecnologia e Inovação (SETI). Em 2026, fez um curso de SMS no CENIPA, com apoio da Embraer, e em agosto iniciou o Programa de Especialização em Segurança de Voo (PE-Safety), ainda em andamento. Ex-aluna da rede pública em São José dos Campos (SP), fez o ensino médio no Colégio Embraer e Engenharia Mecânica no Insper, além de um intercâmbio bilateral na França, em Lille, em Economia, Marketing e Gestão, todos com bolsa integral.

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“Também gostaria de ressaltar que a segurança da aviação é uma responsabilidade coletiva. Nenhum profissional, metodologia ou tecnologia, isoladamente, é capaz de garantir todos os aspectos da segurança de um sistema tão complexo”, conclui Ester.