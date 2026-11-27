Ampliar a oferta para além das impressoras exige dos provedores de outsourcing mais do que incorporar novos equipamentos ao portfólio. A inclusão de computadores, impressoras térmicas e dispositivos de automação traz também o desafio de acompanhar mais contratos, atendimentos e serviços, mantendo o controle sobre o que foi contratado, executado e deve ser faturado.

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É nesse cenário que atua o NDD Orbix, plataforma em nuvem da NDD que reúne recursos para a gestão de dispositivos e da operação dos provedores. A solução apoia empresas que buscam diversificar seus serviços e acompanhar o crescimento do negócio com informações sobre os equipamentos e as atividades realizadas para cada cliente.

“Ampliar o portfólio traz oportunidades, mas exige que o provedor consiga transformar essa expansão em resultado. É preciso conhecer a situação dos equipamentos, acompanhar os compromissos com cada cliente e ter clareza sobre os serviços prestados. Nossa proposta com o NDD Orbix é dar ao provedor condições de crescer com esse controle”, afirma Rafael Sartorel, diretor de Produtos e Marketing da vertical de Dispositivos da NDD.

Na gestão dos equipamentos, a plataforma permite acompanhar impressoras e computadores, inclusive os oferecidos por locação, além de impressoras térmicas e dispositivos de automação compatíveis. As informações disponíveis, conforme o tipo de equipamento, ajudam a identificar necessidades de atendimento e reposição de suprimentos e a organizar a rotina de acompanhamento dos clientes.

Na gestão dos serviços, o NDD Orbix oferece recursos para contratos, atendimento, atividades em campo e precificação. A plataforma também apoia a organização e a conferência dos dados que seguem para o sistema de gestão empresarial do provedor.

Esse acompanhamento ajuda a reduzir o risco de um serviço realizado ficar fora do fechamento mensal. Ao tornar mais claro o caminho entre a execução e o faturamento, o provedor ganha informações para identificar pendências e acompanhar o que foi entregue ao cliente.

Controle e segurança da impressão para os clientes

A oferta da NDD inclui também o NDD Print 360, voltado ao uso da impressão no ambiente do cliente final. A solução permite acompanhar volumes por usuário e departamento, estabelecer regras de uso e liberar documentos mediante autenticação na impressora.

Esses recursos ajudam as empresas a identificar desperdícios, controlar gastos e reduzir o risco de documentos ficarem expostos na bandeja de impressão. Para o provedor, representam serviços adicionais que podem ser oferecidos junto à gestão dos equipamentos.

Com o NDD Orbix e o NDD Print 360, a NDD apoia tanto a organização da operação do provedor quanto o controle da impressão nas empresas atendidas, contribuindo para a construção de uma oferta mais ampla de serviços.

Sobre a NDD

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A NDD é uma empresa brasileira de tecnologia, sediada em Lages (SC), com atuação internacional em mercados como Europa, Estados Unidos e América Latina. Desenvolve soluções para gestão de documentos fiscais, automação logística, gestão de dispositivos e educação corporativa, apoiando empresas e parceiros na melhoria de suas operações.



Para mais informações, basta acessar: www.ndd.tech