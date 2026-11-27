As exportações brasileiras de carne de frango atingiram 512,8 mil toneladas em outubro, o maior volume mensal registrado em 2026, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). No acumulado de janeiro a outubro, os embarques chegaram a 4,9 milhões de toneladas, crescimento de 12,7% em relação ao mesmo período de 2025. A receita acumulada alcançou US$ 9,7 bilhões, alta de 20,4%. O avanço das vendas externas ajuda a movimentar uma cadeia que começa muito antes dos frigoríficos.

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Para 2026, o Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) projeta produção de 39,1 milhões de toneladas de rações para frangos de corte, ante 37,9 milhões em 2025 e 36,9 milhões em 2024. A entidade relaciona esse crescimento, entre outros fatores, ao dinamismo das exportações e à competitividade internacional da avicultura brasileira.

Essa expansão alcança também a indústria química, fornecedora de insumos utilizados na nutrição animal. É o caso do fosfato bicálcico fabricado pela Katrium Indústrias Químicas, utilizado na formulação de rações, sais minerais e proteinados. Na alimentação de aves, o composto atua como fonte de fósforo e cálcio e integra, ao lado de ingredientes como milho, farelo de soja, vitaminas e outros minerais, a composição nutricional necessária à produção.

Para Renan Coelho, diretor comercial da Katrium, o desempenho da proteína animal tem reflexos diretos sobre esse mercado. “O fosfato bicálcico acompanha o ritmo da produção de proteína animal porque é um insumo importante para a nutrição de aves e de outros animais. Quando há expansão da atividade, seja para atender ao mercado interno ou às exportações, cresce também a demanda ao longo da cadeia de alimentação animal”, afirma.

A importância da alimentação na estrutura econômica da avicultura ajuda a dimensionar esse mercado. Dados divulgados em novembro pela Embrapa Suínos e Aves mostram que a ração respondeu por 65,95% do custo de produção do frango de corte no Paraná em outubro. O gasto com alimentação aumentou 2,25% no mês e acumula alta de 15,68% em 12 meses.

O crescimento das exportações também não significa necessariamente menor oferta de carne de frango aos brasileiros. As projeções da ABPA indicam aumento da produção e dos embarques, acompanhado também por crescimento da disponibilidade no mercado interno. Para 2027, a entidade prevê nova expansão da produção brasileira, que poderá chegar a 16,6 milhões de toneladas.

O movimento ajuda a mostrar como o desempenho da avicultura se espalha por diferentes atividades da economia. “Quanto maior a produção, maior também a necessidade de uma cadeia capaz de fornecer alimentação animal, insumos, embalagens, energia, transporte e serviços até que o produto esteja pronto para chegar ao consumidor brasileiro ou seguir para outros países”, avalia o executivo da Katrium.

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Para Coelho, o recorde das exportações de frango conta uma história que vai além dos frigoríficos e da balança comercial. “Antes de chegar ao contêiner, a proteína movimenta uma extensa cadeia dentro do Brasil, desde milho e soja até os minerais utilizados na alimentação animal, passando pela indústria química, logística e processamento.”