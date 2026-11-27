A Primi Tecnologia, empresa brasileira referência em impressão de segurança, autenticação e rastreabilidade, conquistou o primeiro e o segundo lugares no 28º Concurso Latino-Americano de Produtos Gráficos Theobaldo De Nigris 2026, realizado em Santo Domingo, na República Dominicana. A competição foi promovida pela Confederação Latino-Americana da Indústria Gráfica (Conlatingraf) em conjunto com a Associação Dominicana de Indústrias Gráficas e Afins (Adiga), com coordenação no Brasil pela Abigraf Nacional e apoio técnico da Nuvotech Media, que avaliou trabalhos produzidos entre 1º de janeiro de 2025 e 30 de julho de 2026.

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O primeiro lugar foi conquistado com a Carteira Funcional FIESP, desenvolvida para a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O segundo lugar foi para o Selo de Autenticidade Café Colomba. “São produtos muito diferentes que demonstram a versatilidade das impressões de segurança da Primi. Tanto na carteira quanto no selo do café foram usadas camadas técnicas antifraude, como calcografia, holografia exclusiva, tintas reagentes e micromarcações periciais, que garantem confiabilidade e rastreio sem descuidar do design”, relata Victória Ferreira, coordenadora de projetos estratégicos e desenvolvimento da Primi Tecnologia.

Inovação brasileira em destaque no cenário internacional

Criado para valorizar a qualidade dos produtos gráficos produzidos na América Latina, o Prêmio Theobaldo De Nigris é referência para empresas do setor. Os juízes avaliam design, competência técnica e a capacidade produtiva das empresas participantes. “É nossa primeira participação e já levar o ouro e a prata é motivo de muito orgulho. Somos uma empresa nacional de impressão de segurança que supera muitos concorrentes internacionais em tecnologia e produção”, comemora a gerente de produto da Primi Tecnologia. A executiva conta que a empresa é uma das poucas brasileiras a ser convidada a participar de conferências internacionais.

Em outubro, a Primi participou da Intergraf Currency+Identity 2026, em Copenhague, na Dinamarca, onde apresentou o Living Trace Tax Stamp, solução que integra elementos físicos de alta segurança, inteligência artificial e rastreabilidade digital. “Mostramos lá a tecnologia estabelece uma conexão entre o selo físico aplicado ao produto e uma identidade digital única, permitindo associar os elementos de segurança impressos a mecanismos digitais de autenticação e verificação”, complementa Victória.

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No primeiro semestre, a Primi mostrou na High Security Printing (HSP), na Guatemala, uma cédula de dinheiro sustentável desenvolvida a partir de fibras de algodão recicladas provenientes de resíduos de papel-moeda, combinando inovação em materiais e tecnologia de impressão de segurança.