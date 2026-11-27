Embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Brasília marcou o 55º aniversário da união do país, com a participação de Sua Excelência Sharif Essa Al?Suwaidi, embaixador dos Emirados no Brasil. A cerimônia ressaltou a evolução econômica, social e institucional dos Emirados desde a criação da federação em 1971 e reforçou os laços bilaterais com o Brasil.

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Ao longo de cinco décadas, os Emirados Árabes Unidos consolidaram-se como referência regional em comércio, investimentos, inovação e diplomacia. Investimentos estratégicos em infraestrutura, educação, saúde, tecnologia, energias renováveis e inovação contribuíram para diversificar a economia e melhorar a qualidade de vida da população.

As relações diplomáticas entre os dois países, estabelecidas em 1974, evoluíram para uma parceria comercial robusta. Em 2024, o comércio bilateral atingiu cerca de US$?5,4?bilhão, tornando os Emirados o segundo maior parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio. Empresas como DP?World operam o terminal de contêineres no Porto de Santos, enquanto a Mubadala administra investimentos superiores a US$?5?bilhões no Brasil, abrangendo infraestrutura, tecnologia e energia.

No setor de alimentos, o Brasil destaca?se como fornecedor de produtos halal, especialmente carnes de aves, carne bovina, açúcar e milho. O grupo brasileiro BRF instalou uma unidade de processamento de alimentos em Abu?Dhabi, ampliando a cooperação em segurança alimentar e cadeias de abastecimento.

A cooperação em energia e sustentabilidade também se intensifica. A Mubadala investiu na Refinaria de Mataripe, na Bahia, e apoia a construção de uma biorrefinaria da Acelen Renováveis, com investimento estimado em US$?1,3?bilhão, voltado à produção de combustíveis renováveis, como diesel e combustível sustentável para aviação.

Os Emirados e o Brasil buscam ampliar parcerias em energias renováveis, transição energética e tecnologias de baixa emissão de carbono. Essa agenda se alinha aos compromissos climáticos assumidos nas conferências COP28 (Dubai, 2023) e COP30 (Belém, 2025).

Em 2024, iniciaram as negociações para um Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA) entre os Emirados Árabes Unidos e o Mercosul, visando aprofundar a integração comercial, facilitar o acesso a mercados e estimular investimentos mútuos.

Além da economia, a cooperação abrange educação, pesquisa, turismo, cultura, esporte e intercâmbio de pessoas. Voos diários da Emirates para São?Paulo e Rio de Janeiro facilitam o contato entre os povos, e o jiu?jitsu brasileiro recebe apoio oficial nos Emirados, reforçando laços culturais.

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O Dia Nacional dos Emirados Árabes Unidos, celebrado em 2 de dezembro, comemora a criação da federação em 1971. Em 2026, o país completará 55 anos, reforçando seu compromisso com crescimento sustentável, inovação, desenvolvimento humano e expansão de oportunidades globais.