A Tradlinx, plataforma de dados para a cadeia de suprimentos, anunciou que uma análise realizada com 270 embarcadores e agentes de carga de médio e grande porte — usuários da solução Tradlinx Ocean Visibility — revelou um retorno sobre o investimento (ROI) mediano de 251% no primeiro ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261123933762/pt/

Relatório de Impacto da Visibilidade no Transporte Marítimo da Tradlinx – 2026 (Imagem: Tradlinx)

A plataforma, baseada na web, rastreia embarques realizados por meio de transportadoras como MSC, Maersk, CMA CGM e COSCO , utilizando o número do conhecimento de embarque (Bill of Lading - B/L), do contêiner ou da reserva (booking). O sistema padroniza as atualizações das transportadoras em uma única linha do tempo e sinaliza riscos de atrasos e cobranças de demurrage e detention (D&D). Uma ferramenta de IA prevê a data estimada de chegada (AI-ETA), enquanto APIs integram os dados de embarque a sistemas ERP, como o SAP.

Com atualizações de embarques em tempo real ao redor do mundo reunidas em uma única visualização, as empresas reduziram o tempo gasto no monitoramento de cargas em uma média de 140 horas por mês. O tempo de resposta a atrasos caiu de 36 para 16 horas, e a proporção de atrasos informados aos clientes antes mesmo de eles solicitarem uma atualização subiu de 27% para 53%. A identificação precoce de atrasos facilitou a devolução dos contêineres dentro do período de isenção de taxas (free time).

Para os embarcadores, o ROI no primeiro ano foi de 326%, sendo que as taxas de demurrage e detention representaram 55% da economia total — visto que, em importações para os EUA, as transportadoras geralmente cobram essas taxas diretamente dos consignatários. Já para os agentes de carga, que frequentemente repassam esses custos aos seus clientes, o principal benefício foi a economia de 615 horas mensais de trabalho da equipe.

Embarcadores de médio porte registraram um ROI de 405% no primeiro ano. Grandes embarcadores obtiveram um ROI de 227% no primeiro ano, com uma economia anual de US$ 130.000, enquanto aqueles que integraram sistemas ERP via API alcançaram 373% ao longo de três anos.

Grandes agentes de carga economizaram US$ 312.800 anualmente e 1.613 horas de trabalho da equipe por mês. Aqueles que substituíram ferramentas de rastreamento por contêiner alcançaram um ROI de 165% no primeiro ano. Agentes de carga de médio porte reduziram o tempo dedicado a essas tarefas em uma média de 39%.

A Tradlinx cobra por B/L (conhecimento de embarque) e rastreia todos os contêineres nele listados sem custo adicional, permitindo que as empresas planejem seus custos de rastreamento com base no B/L.

Os setores de alimentos, bebidas e produtos agrícolas lideraram com um ROI de 565% no primeiro ano, sendo que os custos de D&D (demurrage e detention — sobrestadia e retenção) representaram 68% da economia. O setor de energia e geração de energia veio na sequência, com 467%, impulsionado pela redução nos custos de frete aéreo urgente.

Clientes como a Canon, fabricante global de produtos ópticos e de imagem; a Copec, maior distribuidora de combustíveis do Chile; e a Crossmotion Logistics, agente de carga mexicano, melhoraram a eficiência de suas cadeias de suprimentos após adotarem o Tradlinx Ocean Visibility. Eles reduziram a necessidade de verificações repetitivas de embarques e atualizações manuais de status, passando a responder com mais agilidade a alterações nos cronogramas.

Min Kyu Park, CEO da Tradlinx, afirmou: “Esta análise confirmou que a Tradlinx ajuda os clientes a reduzir custos logísticos e a operar de forma mais eficiente”. Ele acrescentou: “Continuaremos a aprimorar o Tradlinx Ocean Visibility para ajudar mais empresas a antecipar interrupções no transporte e reduzir custos”.

A análise abrangeu 200 embarcadores de 10 setores diferentes e 70 agentes de carga, comparando o ano anterior à adoção com o primeiro ano após a implementação. O relatório completo está disponível no blog da Tradlinx.

Sobre a Tradlinx

A Tradlinx é uma plataforma de dados para a cadeia de suprimentos que auxilia equipes de logística a trabalharem de forma mais eficiente e a tomarem decisões embasadas, utilizando dados confiáveis ??em tempo real. Mais de 60.000 embarcadores e empresas de logística ao redor do mundo utilizam a Tradlinx.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261123933762/pt/

Tradlinx

Daniel Yoo

+82-2-545-0522

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bjyoo@tradlinx.com