A GFT Technologies e a Amazon Web Services (AWS) anunciam um acordo de colaboração estratégica de cinco anos para ampliar sua atuação conjunta no Brasil, com foco nos setores de healthcare, utilities, banking, serviços financeiros e seguros. A iniciativa combina a experiência da GFT – companhia centrada em soluções de Inteligência Artificial (IA) – na modernização tecnológica de setores regulados com os serviços de nuvem e IA da AWS para apoiar organizações na transformação de sistemas críticos e no desenvolvimento de novas aplicações.

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“Empresas de saúde e utilities precisam modernizar sistemas essenciais sem comprometer a continuidade de suas operações. Nossa experiência em banking, serviços financeiros e seguros nos ensinou a conduzir essa transformação em ambientes de alta complexidade e com exigências regulatórias. Com este acordo, trazemos a AWS como coinvestidora dos projetos dos clientes, combinando o nosso conhecimento com a tecnologia e os especialistas da AWS para construir jornadas de modernização alinhadas às prioridades de cada cliente”, afirma Alessandro Buonopane, CEO da GFT Technologies para Brasil e América Latina.

Assinado em 1º de outubro deste ano e celebrado nesta terça-feira (24), em São Paulo, o Strategic Collaboration Agreement (SCA) expande a aliança entre as duas empresas e estabelece compromissos mútuos de crescimento e desenvolvimento de negócios, capacitação e execução de projetos. O plano contempla uma equipe dedicada e certificada da GFT, trabalhando em conjunto com arquitetos de soluções e especialistas da AWS, além da criação de ofertas e aceleradores voltados às necessidades dos setores prioritários. A GFT reúne mais de 1.300 certificações AWS em seu time global. Com o acordo, a GFT passa a integrar o grupo restrito de parceiros da AWS com SCA no Brasil.

A colaboração leva a experiência da GFT em banking, serviços financeiros e seguros, entre outros, para segmentos que também convivem com ambientes tecnológicos complexos, exigências regulatórias e operações que demandam continuidade e segurança. O foco inclui a modernização de aplicações em mainframes, ambientes SAP e sistemas mantidos em data centers próprios, preparando essas estruturas para aproveitar recursos de nuvem e IA.

Em healthcare, um dos principais desafios é integrar sistemas legados e grandes volumes de dados clínicos e operacionais, classificados como dados sensíveis pela LGPD, sem interromper o atendimento. Em utilities, a pressão é por digitalizar operações e atender às exigências regulatórias sem comprometer a continuidade de serviços essenciais. Nos dois setores, o fim da manutenção padrão do SAP ECC, previsto para o fim de 2027, torna a modernização de ambientes SAP uma prioridade de curto prazo.

Principais frentes de oferta conjunta

As ofertas viabilizadas pela colaboração abrangem frentes fundamentais para a modernização tecnológica corporativa:

Migração e modernização para a nuvem: metodologias estruturadas apoiadas pelo AWS Migration Acceleration Program (MAP) para acelerar e reduzir a complexidade da transição de data centers próprios e workloads críticos para a nuvem AWS.

Modernização de legado e SAP: arquiteturas para migração e evolução de sistemas legados essenciais, incluindo ambientes SAP em plataformas AWS.

Dados e IA: soluções para a estruturação de dados e aplicação de modelos de inteligência artificial em processos de negócios, impulsionadas pelo uso de aceleradores como o Wynxx, plataforma de IA Generativa da GFT.

Provas de conceito e validação técnica: estrutura para desenho, desenvolvimento e validação de projetos inovadores antes de sua implementação em larga escala.



Para os clientes e potenciais clientes das duas empresas, significa menor custo para início dos projetos e para migração, risco menor de execução e acesso mais rápido à inovação (aceleradores, programas e lançamentos).

Transformação digital

Os projetos poderão contar com o apoio de programas da AWS, como o Programa de Aceleração da Migração (MAP, na sigla em inglês), de acordo com os critérios de elegibilidade de cada iniciativa. O objetivo é apoiar as etapas de avaliação, mobilização e migração, para que as empresas validem abordagens técnicas e estruturem sua jornada de adoção da nuvem. As provas de conceito e as demais modalidades de apoio também seguirão as regras de cada programa.

“Este acordo amplia nossa colaboração com a GFT para apoiar empresas brasileiras em etapas importantes de sua transformação digital. Ao reunir os serviços de nuvem e Inteligência Artificial da AWS com a capacidade de execução e o conhecimento setorial da GFT, queremos ajudar as organizações a modernizar suas aplicações e desenvolver soluções que respondam às necessidades de seus negócios e clientes”, afirma Cleber Morais, diretor-geral da AWS no Brasil.

O modelo prevê alinhamento entre as equipes comerciais e técnicas das duas empresas para identificar oportunidades e acompanhar a execução dos projetos. Para os clientes, essa atuação busca dar mais agilidade às decisões tecnológicas, reduzir riscos de implementação e facilitar o acesso a especialistas, programas e soluções adequados à complexidade de seus ambientes.

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“Modernizar sistemas críticos é essencial para que as empresas possam desbloquear todo o potencial da IA. Com a AWS, estamos levando a experiência da GFT na transformação de ambientes complexos e altamente regulados para novos setores, ajudando as organizações a ir além da experimentação com IA e a transformar a tecnologia em valor de negócio tangível”, afirma Marco Santos, CEO global da GFT Technologies.