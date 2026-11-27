O processo que para quando alguém sai de férias. O profissional que responde mensagens durante o descanso. O colaborador indispensável, que concentra conhecimentos que ninguém mais domina. Segundo a pesquisa Workforce 2026, da Korn Ferry, que ouviu mais de 16 mil profissionais em 11 mercados, 59% dos entrevistados no Brasil acumulam responsabilidades que correspondem a mais de uma função, segundo o Jornal Opção. E 47% dizem estar ocupados demais para entregar resultados relevantes, de acordo com a Forbes Brasil.

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Pesquisa da Robert Half, divulgada em outubro de 2026, aponta que 59% dos profissionais brasileiros avaliam seu esgotamento entre 6 e 10, numa escala de 10 pontos, frente à média internacional de 48%. O aumento da carga de trabalho em equipes reduzidas foi citado por 52%. Os dados refletem percepções dos entrevistados, não diagnósticos clínicos.

O cenário levanta uma questão: até que ponto os resultados das organizações são sustentados por processos estruturados ou pelo esforço extraordinário de algumas pessoas?

O incômodo que deu origem a uma metodologia

Com mais de 20 anos de experiência em tecnologia, gestão, projetos e governança, Josete Grigorio identificou um padrão recorrente: pessoas competentes, mas sobrecarregadas, processos desestruturados e problemas que voltavam mesmo após inúmeras intervenções.

"Durante muitos anos, me incomodei ao ver pessoas sobrecarregadas, sem direcionamento, apagando os mesmos incêndios todos os dias. Percebi que, muitas vezes, o problema não estava nas pessoas, mas na ausência de uma estrutura que permitisse compreender as causas, transformar os processos e sustentar os resultados", afirma.

Dessa percepção nasceu a Metodologia Simple Lean®, de governança operacional e estratégica, que conecta pessoas, processos, cultura e resultados para que as organizações evoluam sem depender exclusivamente do esforço individual.

Quando ser indispensável deixa de ser uma vantagem

Para Josete, depender de uma única pessoa é um risco para a continuidade do negócio. "A gestão de riscos não deve começar quando um problema acontece. Uma atividade crítica que depende exclusivamente do conhecimento de uma pessoa já representa uma vulnerabilidade organizacional. Identificar e tratar essa dependência é uma responsabilidade da governança", afirma.

"Não podemos exigir resultados extraordinários de pessoas que trabalham dentro de processos desestruturados. Antes de cobrar excelência, precisamos oferecer condições para que ela aconteça", diz. O tema foi aprofundado por Josete no podcast Os Agilistas, da dti digital, empresa do grupo WPP, no episódio ENZIMAS #343, de 12 de novembro de 2026.

Resolver problemas não é o mesmo que transformar processos

Uma entrega que atrasa semanalmente pode levar a liderança a cobrar o profissional responsável. Entretanto, a análise do processo pode revelar informações recebidas fora do prazo, atividades duplicadas e decisões centralizadas. Aumentar a cobrança não elimina essas causas.

A Metodologia Simple Lean® parte da realidade atual (AS IS), passa pelo diagnóstico, validação das causas e identificação dos riscos até a definição de um cenário futuro viável (TO BE). A transformação acontece com responsabilidades definidas, desenvolvimento de pessoas, indicadores e monitoramento contínuo.

Metodologia antes da tecnologia

A partir da metodologia, Josete Grigorio fundou a startup Simple Lean® e desenvolveu um framework tecnológico que integra governança, processos, riscos, compliance, gamificação e inteligência artificial cognitiva e preditiva.

A IA cognitiva segue o raciocínio de um consultor experiente: interpreta entrevistas, gera atas, apoia fluxos e análises de riscos e conecta problemas às possíveis causas. Os recursos preditivos acompanham indicadores e sinalizam tendências de desvio, favorecendo uma atuação preventiva.

Para a especialista, a tecnologia veio depois: a IA não substitui a capacidade humana de compreender, analisar e decidir, mas amplia essa capacidade dentro de um método estruturado.

Os fundamentos da metodologia estão reunidos em seis especificações técnicas publicadas no repositório internacional Zenodo, sob o DOI 10.5281/zenodo.21461971.

Pessoas, processos, cultura e resultados

A transformação organizacional exige mais do que tecnologia e processos documentados. Pessoas capacitadas dentro de uma cultura reativa encontram dificuldades para aplicar seus conhecimentos.

A governança conecta os objetivos estratégicos à execução operacional. Valorizar quem compartilha conhecimento, desenvolve pessoas, previne riscos e transforma processos é tão importante quanto reconhecer quem resolve problemas.

A maturidade organizacional está na capacidade de transformar conhecimento individual em conhecimento organizacional, promovendo autonomia, continuidade e resultados sustentáveis.

Perguntas propostas pela especialista para avaliar a dependência de heróis

1. Se o profissional mais experiente sair de férias, quais atividades deixarão de funcionar?

2. Quando um problema se repete, a organização investiga sua causa ou apenas resolve novamente?

3. Os colaboradores compreendem os objetivos estratégicos?

4. Os indicadores mostram evolução ou apenas registram o que aconteceu?

5. Quem recebe mais reconhecimento: quem resolve crises ou quem transforma processos para evitá-las?

"Não precisamos de pessoas extraordinárias sustentando processos desestruturados. Precisamos de organizações estruturadas que ofereçam condições para que as pessoas se tornem extraordinárias", conclui Josete Grigorio.

Sobre a especialista: Josete Grigorio é fundadora da startup Simple Lean®, idealizadora da Metodologia Simple Lean® e autora do livro A Filosofia por trás de uma Metodologia — Framework Simple Lean. Tem MBA em Gestão de Projetos, é DPO certificada pela EXIN e Lead Implementer ISO 27001, 27701 e 31000, acreditada pela Exemplar Global.

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Mais informações: simplelean.com.br