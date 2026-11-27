O Alphacampus Cemitério e Crematório, localizado em Jandira (SP), recebeu o reconhecimento de Empresa Acolhedora, na categoria Serviços Sociais e Integração Comunitária (responsabilidade social), com o projeto "Luzes que não se apagam – A transformação do luto em mobilização social". A iniciativa, desenvolvida pelo Alphacampus em parceria com o Grupo Bosque da Paz (Salvador/BA) e o Grupo Memorial (Embu e Diadema/SP), ampliou o debate sobre a atuação comunitária no setor funerário.

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Promovida pela Associação dos Cemitérios e Crematórios do Brasil (ACEMBRA) e pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil (SINCEP), a premiação reconhece práticas de gestão, governança, inovação e compromisso socioambiental no setor funerário. O reconhecimento Empresa Acolhedora contempla projetos que apresentam inovação, potencial de replicação e impacto positivo. A cerimônia de premiação ocorreu durante o 26º Encontro Nacional de Cemitérios e Crematórios, nos dias 10 e 11 de novembro de 2026, em Campos do Jordão (SP). Os resultados estão disponíveis no site oficial da ACEMBRA/SINCEP.

Criado a partir da iniciativa do Alphacampus, o projeto “Luzes que não se apagam” surgiu com a proposta de ampliar a discussão sobre feminicídio e violência contra a mulher, transformando a memória das vítimas em mobilização social. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o país contabilizou 1.568 mulheres vítimas de feminicídio em 2025, alta de 4,7% em relação ao ano anterior. Já os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) apontaram 6.904 vítimas em 2025, somando casos consumados e tentativas, com média de quatro mulheres assassinadas por dia em razão do gênero e recorte racial em que 62,6% das vítimas eram mulheres negras.

A mobilização reuniu ações presenciais, conteúdos educativos e alcance digital para transformar a memória das vítimas em conscientização social. Em março de 2026, uma instalação simbólica contou com o acendimento de mais de 1.400 velas nos cemitérios participantes e com uma motociata reunindo 100 motociclistas do grupo "Iluminadas do Asfalto". Na sequência, a programação incluiu palestras com estudantes e colaboradores, relatos de sobreviventes de violência doméstica e divulgação de dados estatísticos.

Nas plataformas digitais, a iniciativa registrou mais de 174 mil visualizações, alcançou mais de 57 mil pessoas e contabilizou mais de 11 mil interações. As publicações também ultrapassaram 2,6 mil compartilhamentos, com participação expressiva de pessoas que ainda não acompanhavam os perfis das instituições. Os resultados demonstram a capacidade de circulação da mensagem para além das comunidades já conectadas às organizações envolvidas.

Para o Alphacampus, o reconhecimento como Empresa Acolhedora evidencia o papel do setor funerário na promoção de iniciativas de responsabilidade social e na defesa da dignidade humana. Tradicionalmente associadas aos serviços de despedida, memória e acolhimento ao luto, essas instituições passam a integrar ações que dialogam com questões sociais mais amplas, como a prevenção da violência contra a mulher e a mobilização comunitária. Conduzida ao lado de organizações parceiras que também contam com gestão liderada por mulheres, a iniciativa reforça o protagonismo feminino e a importância de transformar o luto em ações concretas de conscientização e cuidado social.

SOBRE O ALPHACAMPUS



Com 40 anos de atuação, o Alphacampus Cemitério e Crematório, em Jandira (SP), dedica-se à preservação da memória, ao acolhimento de famílias e a iniciativas de responsabilidade social e integração comunitária.

SERVIÇO



Projeto: "Luzes que não se apagam — A transformação do luto em mobilização social"

Reconhecimento principal: Empresa Acolhedora — Serviços Sociais e Integração Comunitária (Responsabilidade Social)

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