Neste mês de novembro, dois encontros promovidos pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para as Américas, contribuíram para a construção de políticas públicas voltadas ao diagnóstico e ao cuidado das pessoas que vivem com Alzheimer e outras demências. A Federação Brasileira das Associações de Alzheimer (Febraz), representada por sua presidente, Elaine Mateus, participou das reuniões realizadas na Cidade do México, nos dias 9 e 10, e em Brasília, nos dias 16 e 17, ao lado de representantes de governos, pesquisadores, profissionais de saúde e pessoas que convivem com demências.

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O encontro na Cidade do México, organizado pela OPAS, teve como objetivo construir agendas nacionais para implementar o Plano de Ação Global sobre Demência da OMS. A reunião técnica regional contou com representantes dos ministérios da Saúde de sete países — Brasil, Chile, Costa Rica, México, Peru, República Dominicana e Uruguai —, além de especialistas e organizações da sociedade civil.

Na reunião dedicada ao Brasil, foram definidas prioridades, metas, indicadores e ações para orientar as políticas brasileiras até 2031. Segundo Elaine Mateus, a agenda nacional foi estruturada nas sete áreas de ação do Plano Global da OMS, com compromissos intermediários para 2027 e 2029 e objetivos de longo prazo para 2031.

“Entre os principais compromissos estão a aprovação de um Plano Nacional de Cuidado Integral a Pessoas com Demência e seus familiares, com indicação de fontes de financiamento, e metas progressivas para ampliar a cobertura diagnóstica: aumentos de 2% até 2027, 5% até 2029 e 10% até 2031, sempre em relação à linha de base do período anterior”, explica Elaine.

A agenda também prevê a formação de um grupo interinstitucional, envolvendo órgãos como a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom-PR), com participação da sociedade civil, para elaborar um Plano Nacional de Comunicação sobre Demências, além da inclusão de pelo menos um indicador relacionado ao tema no Plano Nacional de Condições Crônicas Não Transmissíveis. O apoio às famílias e aos cuidadores, a produção de dados, a pesquisa e a inovação também estão entre as prioridades.

O Brasil já possui uma política nacional de cuidado integral às pessoas com Alzheimer e outras demências, instituída pela Lei nº 14.878/2024. A legislação estabelece diretrizes para o atendimento e prevê a elaboração de um plano de ação. Sua implementação depende de planejamento, financiamento e definição de responsabilidades entre os setores envolvidos.

Para Elaine, a participação das pessoas que vivem com demência, de seus familiares e das organizações da sociedade civil deve continuar durante a implementação das políticas. “Pessoas que vivem com demência, familiares, organizações da sociedade civil, profissionais e gestores precisam participar dessa construção. Não como presença simbólica, mas como interlocutores efetivos na definição das prioridades e dos caminhos”, escreveu a presidente da Febraz em um relato sobre os encontros.

Oficina em Brasília discute melhorias no atendimento pelo SUS

Na semana seguinte à reunião no México, a OPAS, em parceria com o Ministério da Saúde, promoveu em Brasília a oficina Demência no Brasil: Diagnóstico oportuno e cuidado de qualidade. Financiada pela WHO Foundation, a atividade reuniu gestores, pesquisadores, profissionais de saúde e de assistência, representantes da sociedade civil e pessoas com vivência da doença para discutir estratégias de reconhecimento dos sinais de demência, diagnóstico oportuno, tratamento, cuidado e apoio às famílias.

Entre os participantes estava Rogério Bech, diagnosticado com Alzheimer aos 56 anos, que ressaltou a importância de incluir as pessoas que vivem com a doença nas discussões sobre políticas públicas. “Nós precisamos ter um espaço para divulgar isso e fazer com que seja muito mais respeitado. Porque o fato de eu ter um diagnóstico de Alzheimer não compromete totalmente a minha vida. Eu consigo fazer as minhas coisas. Tenho total liberdade para definir o que quero fazer, o que posso fazer ou o que gostaria de fazer ou não fazer”, relatou.

Segundo a OPAS, os debates vão subsidiar a elaboração de um relatório técnico final, que reunirá as recomendações pactuadas durante a oficina, com base em evidências científicas e nas experiências dos participantes. O documento será dividido em quatro áreas: epidemiologia e panorama nacional, diagnóstico analítico do sistema, recomendações estratégicas e proposta de Plano para Implementação Municipal.

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Outra iniciativa em andamento é a revisão da Linha de Cuidado Integral às Demências. O Ministério da Saúde está organizando um grupo responsável por atualizar as diretrizes que orientam o percurso das pessoas com demência no Sistema Único de Saúde (SUS), desde a avaliação inicial e o diagnóstico até o tratamento e o acompanhamento continuado.