Órgãos e entidades do governo federal registraram 1.366 solicitações por Analistas em Tecnologia da Informação (ATIs) em 2026, quase três vezes o volume registrado no ano anterior. O número representa alta de 196% em relação às 461 solicitações de 2025, segundo dados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), obtidos pela Associação Nacional dos Analistas de Tecnologia da Informação (ANATI).

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A Polícia Federal concentra 974 solicitações, cerca de 71% do total. Na sequência aparecem a Secretaria Nacional de Políticas Penais, com 30 pedidos, o Ministério de Minas e Energia, com 27, e o Ministério das Relações Exteriores, com 25. As demandas envolvem desenvolvimento e manutenção de sistemas, infraestrutura de redes, segurança da informação, proteção de dados e transformação digital. A evolução é contínua: foram 110 solicitações em 2023, 251 em 2024, 461 em 2025 e 1.366 em 2026.

Paralelamente, o governo federal alocou 235 novos ATIs em 2026, dos quais 221 já haviam entrado em exercício. Em 2025, foram 183 profissionais alocados, com 170 em exercício. Os números, entretanto, não representam uma correspondência direta entre solicitações e profissionais distribuídos, já que os pedidos expressam necessidades informadas pelos órgãos.

Evasão de especialistas preocupa

Além da crescente demanda, a administração pública enfrenta dificuldades para manter profissionais especializados. Levantamento da ANATI sobre os aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) identificou que, dos 1.151 candidatos aprovados para a carreira, apenas 371 permanecem em exercício no serviço público, o equivalente a uma evasão de 67,77%.

Segundo a associação, a defasagem remuneratória está entre os fatores que contribuem para a saída desses profissionais, que buscam oportunidades em outras carreiras e instituições. Desde setembro de 2025, quando foi publicada a primeira portaria de nomeação dos novos ATIs provenientes do CPNU, cerca de 33 profissionais deixaram o cargo.

Para Luiz Alexandre, presidente da ANATI, a dificuldade de retenção representa um desafio para a continuidade e a segurança dos serviços digitais. “A tecnologia exige conhecimento acumulado e equipes permanentes. Quando profissionais especializados deixam o serviço público, o Estado perde experiência sobre seus sistemas, processos e vulnerabilidades. Isso pode comprometer sua capacidade de prevenção e resposta a incidentes”, afirma.

Ataques e vazamentos evidenciam desafios da segurança digital

A necessidade de fortalecer a estrutura tecnológica do governo ganha relevância diante dos recentes episódios envolvendo sistemas públicos. As tentativas de ataques hackers ao portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), durante a aplicação do Enem 2026, e o acesso não autorizado a dados do Tesouro Nacional evidenciaram os riscos associados à proteção das informações e à continuidade dos serviços digitais.

No caso do Inep, as tentativas de ataque foram monitoradas e controladas pelas equipes responsáveis, sem comprometimento da segurança das provas, segundo o Ministério da Educação. O exame reuniu mais de 5 milhões de inscritos em aproximadamente 1.900 municípios.

Já o Tesouro Nacional comunicou um acesso não autorizado identificado em 4 de novembro, que atingiu aproximadamente 30 mil cadastros do portal e-Serviços e uma base com cerca de 4 mil chaves Pix de beneficiários de pagamentos do governo federal. Foram acessados nomes, CPFs, e-mails e informações relacionadas a pagamentos. O órgão informou que não houve impacto financeiro nem comprometimento dos sistemas estruturantes.

Os episódios ocorrem em um cenário de ameaças cibernéticas crescentes. O Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR Gov) registrou 61.378 notificações em 2026, envolvendo incidentes e vulnerabilidades, ante 18.092 em 2025. O órgão ressalta que a comparação é influenciada por mudanças metodológicas e pela ampliação das fontes de informação, não representando necessariamente um aumento equivalente de ataques consumados.

O Brasil ocupa a 10ª posição no Índice de Governo Digital da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com pontuação de 0,79. O avanço da digitalização amplia o acesso da população aos serviços públicos, mas também exige investimentos contínuos em infraestrutura, segurança da informação e profissionais qualificados.

“A proteção dos dados dos brasileiros e a continuidade dos serviços públicos dependem de tecnologia e de pessoas preparadas para operá-la. A segurança digital precisa acompanhar a expansão dos serviços governamentais, com equipes capazes de identificar vulnerabilidades, monitorar ameaças e responder a incidentes”, conclui Luiz Alexandre.

Assessoria de Comunicação ANATI

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Vanessa Rodrigues - 61 993302147