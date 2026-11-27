Um estudo publicado em 2022 pela Universidade do Oeste de Santa Catarina avaliou o efeito de abrandadores de água em uma indústria alimentícia do oeste catarinense. O trabalho, intitulado Análise de tratamento de água em caldeira, mediu pH, condutividade e dureza total antes e depois da instalação do abrandador.

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Os resultados mostraram que a dureza total média caiu de 20?mg/L para 3?mg/L na entrada da caldeira. Embora o nível ideal de 0,3?mg/L tenha sido atingido em 64% das análises, o estudo destacou a necessidade de monitorar a saturação das resinas e controlar seus ciclos de regeneração para garantir a qualidade da água.

“A redução da dureza precisa ser acompanhada por análises da água e pelo controle dos ciclos de regeneração das resinas”, afirma Nelson Isao Watanabe, fundador e presidente da Asstefil Indústria e Comércio de Filtros Ltda.

A pesquisa identificou que 77,19% dos depósitos analisados eram compostos por cálcio e magnésio, minerais diretamente ligados à formação de incrustações nas superfícies de troca térmica.

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No mesmo segmento, a Asstefil, empresa de tratamento de água com sede em Santo André (SP), oferece abrandadores e equipamentos projetados para reduzir a dureza da água e prevenir a formação de incrustações em equipamentos industriais.