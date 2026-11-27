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VICTORIA, Seychelles, Nov. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, anunciou o lançamento de Empréstimos Institucionais da OCN, tornando-se a primeira exchange a permitir que clientes institucionais alavanquem ativos em até 4x, mantendo-os armazenados com segurança no provedor de custódia terceirizado da sua escolha.

Há muito tempo as instituições enfrentam um dilema entre a proteção dos ativos e a eficiência do capital. Utilizar os ativos com um prestador de serviços de custódia regulamentado reduz a exposição à contraparte, mas os ativos alocados à custódia geralmente ficam ociosos. Com base no lançamento da OCN no início deste mês, os Empréstimos Institucionais da OCN possibilitam que os ativos sob custódia desbloqueiem a capacidade de empréstimo.

Os ativos sob custódia elegíveis, incluindo USDGO, USDT e BTC, podem ser usados para gerar capacidade de empréstimo para trading. Uma conta principal pode vincular várias contas de custódia, e cada uma delas pode optar por uma unidade de risco (RU) sem afetar aquelas que ficam de fora. As instituições podem operar várias unidades de risco independentes sob o mesmo UID principal, cada uma com LTV e liquidação isolados, e os passivos nunca entram na conta de custódia, tornando o risco de cada estratégia independente e mantendo o acordo de custódia intacto diante do aumento das posições.

"As instituições não deveriam ter que escolher entre a segurança dos ativos e a eficiência do capital", afirmou Gracy Chen, CEO da Bitget. "Este lançamento pioneiro do setor viabiliza que os clientes mantenham ativos com provedores de custódia confiáveis enquanto acessam o capital de trading necessário para expandir suas estratégias na Bitget. Isso reforça o princípio central da OCN: integrar a independência da custódia com a eficiência de capital."

Os Empréstimos Institucionais da OCN foram projetados para serem implementados, e não somente como garantia. As instituições podem acessar até 4x a alavancagem em relação aos seus ativos sob custódia, indo além das estruturas típicas de supergarantia que limitam os empréstimos a um valor inferior ao do que está empenhado. No lançamento, o serviço é compatível com a OSL, a Copper e a Cactus Custody.

Os clientes institucionais elegíveis também podem combinar o serviço com o Programa de Empréstimos Sem Juros da Bitget, que oferece até 10 milhões em empréstimos de USDT sem juros, assim que as metas de volume de negociação ou de juros em aberto sejam alcançadas. As taxas de juros, o monitoramento de riscos e as liquidações operam de acordo com a estrutura de empréstimos institucionais estabelecida pela Bitget.

Para mais informações sobre Empréstimos Institucionais da OCN, visite aqui.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a MotoGP™. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f00f39b3-0f5c-4250-bcbc-790479d1839f

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001315800)