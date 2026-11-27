A KAT Investimentos, um dos maiores escritórios do país com mais de R$ 3 bilhões sob custódia, anuncia o lançamento da KAT Wealth, sua área dedicada de Wealth Management. A nova estrutura, liderada por Ronaldo Guimarães, com 35 anos de mercado, amplia o modelo de assessoria da KAT para uma visão completa do patrimônio do cliente, reunindo investimentos no Brasil e no exterior, planejamento patrimonial, sucessório e previdenciário e governança familiar.

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A KAT Wealth consolida a experiência que o escritório já tem no atendimento a clientes de elevado patrimônio com soluções personalizadas. Seu lançamento formaliza essa atuação em uma estrutura própria, com processos, governança e proposta de valor dedicados. O foco inicial está em famílias, empresários e investidores com patrimônio financeiro entre R$ 5 milhões e R$ 50 milhões, mas também considera como critério central a complexidade das necessidades de cada cliente.

"A gestão patrimonial no Brasil vive uma mudança estrutural. As famílias acumularam patrimônios maiores e mais sofisticados, os investimentos estão cada vez mais internacionais e as questões tributárias e sucessórias ficaram mais complexas. Esse cliente não procura apenas produtos financeiros. Ele precisa de coordenação patrimonial, diversificação internacional e planejamento de longo prazo. A KAT Wealth nasce para responder a essa demanda", afirma Ronaldo Guimarães, Sócio, Conselheiro e Gestor da KAT Wealth.

A KAT Wealth é a evolução do modelo de Assessoria Financeira Inteligente (AFI) da KAT, levado à dimensão patrimonial. Além do perfil e dos objetivos de investimento, o atendimento passa a considerar a estrutura familiar, o horizonte entre gerações, as necessidades de liquidez e a distribuição geográfica do patrimônio, combinando tecnologia, inteligência financeira e relacionamento humano.

A área reúne, de forma coordenada, assessoria de investimentos, alocação de ativos, diversificação internacional, previdência, seguros e proteção patrimonial, além da articulação com especialistas em planejamento sucessório, tributário e governança familiar. A KAT Wealth coordena o relacionamento e as necessidades financeiras do cliente, enquanto as soluções de investimento são oferecidas por instituições e plataformas habilitadas e os serviços jurídicos, tributários e contábeis ficam a cargo de profissionais e parceiros qualificados do ecossistema.

A atuação é baseada em gerar relacionamento e conexão local com o cliente com gestão global do seu portifólio de investimentos. A integração da expertise da Emerald Offshore fortalece o atendimento a clientes com patrimônio em diferentes jurisdições, com acesso, conforme elegibilidade e condições aplicáveis, a estruturas como o Safra National Bank of New York e o Bank J. Safra Sarasin. A plataforma também distribui produtos de diferentes gestores e emissores, em arquitetura aberta.

"Nesse segmento, o crescimento não se mede apenas pelo volume de ativos, mas pela profundidade e pela longevidade das relações. Nosso diferencial é compreender as necessidades de cada família e manter um relacionamento consistente ao longo das gerações, com transparência sobre os serviços, os custos e a forma de remuneração", diz Guimarães.

"Combinamos a escala e a solidez de um grande grupo financeiro com a personalização de uma estrutura especializada. Não se trata apenas de investir no exterior, mas de incorporar a dimensão internacional ao planejamento patrimonial de longo prazo, com mais diversificação geográfica e cambial e uma visão integrada do patrimônio global", completa Guimarães.

A trajetória da KAT, que está prestes a completar 4 anos em dezembro, é reconhecida pelos prêmios de Melhor Escritório Private e Melhor Escritório Corporate no Safra Invest Awards 2026.

Equipe experiente

A KAT Wealth é liderada por Ronaldo Guimarães, que soma mais de 35 anos de atuação nos mercados brasileiro e internacional. Foi sócio e diretor executivo do Banco Modal por 12 anos. Antes, foi gestor sênior do Bradesco Asset Management e trader sênior do Bank of America. É administrador de carteiras e consultor de valores mobiliários autorizado pela CVM e gestor CGA pela Anbima.

A área conta ainda com a participação direta de Elisa Machado, sócia e economista-chefe da KAT, com 28 anos de mercado e passagens como economista-chefe do Bank of America e da ARX Investimentos, reconhecida pela precisão em projeções de inflação nos rankings do Banco Central e da Bloomberg.

Sobre a KAT Investimentos

A KAT Investimentos é um dos maiores escritórios de assessores de investimentos do Brasil com atuação em diferentes regiões do país. Foi fundada em 2022 por Ewerson Padovan, atual CEO, possui certificação CFP®, com passagens por BCN, Bradesco, Itaú e Banco Modal e membro do Conselho da ABAI – Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos. A KAT possui um ecossistema de soluções financeiras e um time de especialistas altamente qualificado, buscando entregar ao cliente uma Assessoria Financeira Inteligente, baseado em suas reais necessidades. Além disso, conta com uma governança estabelecida através de Conselhos e Comitês de investimentos e produtos, para atender de forma ampla o público de alta renda, Private e Corporate.

Informações para a imprensa

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