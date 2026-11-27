Como transformar referências culturais, paisagens e saberes tradicionais em arquitetura contemporânea? Essa é uma das linhas de investigação presentes no trabalho do arquiteto Josef Meris, que amplia sua pesquisa sobre a transformação de paisagens e repertórios locais em objetos de design, combinando desenho paramétrico, tecnologia, mobiliário autoral, materiais e identidade territorial na concepção de espaços. Na CASACOR Sergipe 2026, essa abordagem está presente no Hall de Entrada- Rio São Francisco, ambiente concebido a partir de referências à paisagem e à cultura sergipanas.

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A inspiração no Rio São Francisco ultrapassa a representação visual da paisagem. Curvas, movimento, profundidade e presença simbólica do Velho Chico são interpretados por meio da arquitetura e do mobiliário. O projeto estabelece uma relação entre território e forma, explorando geometrias, composição de materiais, iluminação e elementos que conectam a experiência espacial à identidade regional.

Entre as criações do arquiteto está a Poltrona Rio São Francisco, integrante da Coleção Curvas Sergipe. O mobiliário autoral traduz referências do rio em uma peça de desenho escultórico, aproximando arquitetura, produto e identidade territorial.

O desenho paramétrico integra o processo de concepção do Hall de Entrada. O ambiente utiliza chapas de MDF Flora, nos padrões Tauari Zênite, Carvalho Amanhecer e Crepúsculo para compor paredes curvas e elementos arquitetônicos. A modelagem digital permite explorar repetição, ritmo, geometria e variações de forma, articulando desenho e materialidade na construção do espaço.

O uso de processos paramétricos na arquitetura já aparece em diferentes projetos apresentados em mostras nacionais. Na CASACOR Pernambuco 2018, a Arena Arbor, do escritório Selvagen, explorou metodologias de design paramétrico e algoritmos computacionais. Na CASACOR São Paulo 2019, a Galeria de Óculos, de Daniela Colnaghi, apresentou uma estrutura orgânica que se estendia da parede ao teto.

Em 2024, o Ristorantino Caffè, de Dani Guardini e Adriano Stancati, utilizou os programas Rhino e Grasshopper na elaboração de um teto paramétrico formado por lâminas de MDF. Em 2025, o ambiente Podcast Ressonare, de Fabio Grile e Andresa Tostes, em Ribeirão Preto, incorporou um painel paramétrico de MDF à composição. Essas referências mostram como ferramentas digitais vêm sendo utilizadas para explorar novas possibilidades de geometria, fabricação e expressão arquitetônica.

No Hall de Entrada - Rio São Francisco, a tecnologia também dialoga com saberes tradicionais. O teto inspirado na renda irlandesa de Divina Pastora, que incorpora uma referência cultural sergipana à composição arquitetônica, e as paredes paramétricas foram executados pela CINCO W. O trabalho artesanal de profissionais dos municípios sergipanos, Santana do São Francisco, Simão Dias, Divina Pastora e Aracaju, também integra o ambiente, aproximando a concepção arquitetônica da produção local.

Entre os elementos está um jogo de xadrez customizado, desenhado por Josef Meris, cuja concepção representa uma batalha entre a volante e os cangaceiros. A peça transforma uma referência à história e ao imaginário do sertão em objeto, aproximando design, narrativa cultural e artesanato.

"O Hall de Entrada - Rio São Francisco parte da minha busca por uma conexão entre tecnologia, território e identidade. A arquitetura paramétrica permite explorar novas formas e possibilidades, mas são as referências culturais, os materiais e os saberes artesanais que dão significado ao projeto. Nesse ambiente, o desafio foi traduzir elementos da paisagem sergipana em uma experiência arquitetônica contemporânea, na qual inovação e tradição coexistam", explica Josef Meris, arquiteto.

A integração desses elementos parte de uma perspectiva em que tecnologia e tradição não são opostas. O desenho paramétrico, os materiais industrializados, o mobiliário autoral e a produção artesanal participam de um mesmo processo de concepção, no qual referências culturais podem ser reinterpretadas por meio de novas ferramentas e linguagens.

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O trabalho de Josef Meris explora essa conexão entre arquitetura, território, tecnologia e criação autoral, utilizando paisagens, repertórios culturais e materiais como ponto de partida para novas experiências espaciais e de design.