Uma falha construtiva aparentemente pontual pode esconder um passivo milionário para empresas do setor imobiliário. Em um condomínio de 300 apartamentos, por exemplo, um problema cujo reparo custa R$ 10 mil por unidade pode representar um prejuízo de R$ 3 milhões para a incorporadora caso seja identificado em todos os imóveis. O alerta é de Flavio Figueiredo, diretor da Figueiredo & Associados, que defende a identificação antecipada de riscos como estratégia para evitar que problemas técnicos e contratuais comprometam a saúde financeira das empresas.

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O tema foi discutido nesta quarta-feira (25/11), em São Paulo, durante o encontro Inteligência Pré-Disputas, que reuniu Figueiredo, Elisa Figueiredo, do FF Law, e Thales Paiva, da Rio Bravo Investimentos. O debate abordou como a integração entre as áreas técnica, jurídica e de negócios pode contribuir para a prevenção de litígios, a redução de perdas financeiras e a tomada de decisões empresariais.

Segundo Figueiredo, um dos riscos na gestão de conflitos é avaliar cada ocorrência de forma isolada, sem considerar a possibilidade de que o mesmo problema esteja presente em outros imóveis, empreendimentos ou contratos. Dependendo da dimensão do passivo, uma disputa pode colocar em risco a própria continuidade do negócio. “Às vezes, uma indenização pode levar uma empresa a quebrar. É necessário que se tenha uma visão abrangente da questão, que se possam ver diferentes cenários para imaginar saídas ou identificar pontos que podem ser grandes complicadores”, afirma.

Atrasos na entrega de obras, custos adicionais de execução, falhas construtivas e divergências sobre responsabilidades contratuais estão entre as situações que podem resultar em disputas e perdas financeiras. Nesses casos, a análise conjunta de cronogramas, registros de execução, contratos e comunicações entre as partes permite identificar as causas do problema, avaliar as evidências disponíveis e dimensionar os riscos de uma eventual disputa judicial ou arbitral.

Esse diagnóstico também oferece subsídios para que as empresas avaliem a viabilidade de um acordo, adotem medidas corretivas ou se preparem para um litígio com maior conhecimento dos riscos envolvidos.

Prevenção de conflitos começa na elaboração dos contratos

A redução da exposição a riscos, entretanto, não deve começar apenas quando surge uma divergência. A elaboração de contratos com obrigações claras, mecanismos de resolução de conflitos e limites de responsabilidade, associada ao monitoramento de sua execução, é uma das estratégias para prevenir disputas.

Elisa Figueiredo, do FF Law, ressalta que a assinatura de um contrato deve marcar o início de um processo contínuo de gestão, com o acompanhamento dos direitos, deveres e responsabilidades assumidos pelas partes. “Não é simplesmente assinar o contrato e executar. É preciso mapear e gerir esse contrato”, explica. A estratégia também pode ser adotada por pequenas e médias empresas, mesmo quando não possuem departamentos especializados, por meio do apoio de assessorias técnicas e jurídicas externas.

Riscos contratuais também afetam o mercado de investimentos

A necessidade de antecipar conflitos também está presente no mercado financeiro. Operações imobiliárias, projetos de infraestrutura e investimentos em crédito envolvem diferentes agentes, contratos, garantias e obrigações regulatórias, o que exige monitoramento contínuo.

Durante o encontro, Thales Paiva apresentou a experiência da Rio Bravo Investimentos e destacou a importância da aproximação entre os departamentos jurídicos e as equipes responsáveis pelos negócios. “Com essa variedade de atividades e de agentes envolvidos, a divergência é possível, quase certa em alguns casos. A forma como conseguimos conduzi-la e manejá-la é muito importante”, destaca Paiva.

Um único conflito pode revelar riscos em outros empreendimentos

Além de contribuir para a resolução de uma disputa, a análise estratégica de um conflito pode revelar fragilidades em outros contratos e projetos de uma mesma empresa. Para incorporadoras e construtoras, por exemplo, a investigação das causas de uma falha em determinado empreendimento pode ajudar a identificar problemas semelhantes em outras obras, permitindo a adoção de medidas preventivas antes que novas reclamações se transformem em demandas judiciais.

“Quando você faz uma análise estratégica de uma determinada causa, pode estar analisando um processo que também está acontecendo em outros fornecimentos, em outros empréstimos ou em casos semelhantes dentro daquela empresa. No momento em que você faz essa análise e mostra os problemas, pode estar antecipando dificuldades que teria em outras operações”, explica Flavio Figueiredo.

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A identificação antecipada desses riscos permite que as empresas adotem uma postura preventiva, em vez de concentrar seus esforços apenas na resolução de conflitos já instalados. Mais do que reduzir despesas com litígios, a estratégia pode contribuir para preservar o patrimônio, proteger os investimentos e garantir a continuidade dos negócios.